Rabbit Hole, του Ντέιβιντ Λίντσεϊ-Αμπέρ στο Θέατρο Ελέρ

Ο τέλειος κόσμος της Μπέκα και του Χάρι γκρεμίζεται, όταν ο γιος τους Ντάνι σκοτώνεται σε τροχαίο. Οκτώ μήνες μετά το ατύχημα, το ζευγάρι προσπαθεί να διαχειριστεί την θλίψη του, ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Η Μπέκα προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την ύπαρξή της στη σουρεαλιστική ατμόσφαιρα που φτιάχνουν η μητέρα και η αδελφή της. Την ίδια στιγμή ο Χάρι βρίσκει ανακούφιση σε δραστηριότητες μακριά από την οικογένεια, ενώ η Μπέκα προσεγγίζει κρυφά τον έφηβο που ήταν υπαίτιος για το ατύχημα που άλλαξε τα πάντα. Και ενώ όλα δείχνουν ότι απομακρύνονται, οι δυο τους συνεχίζουν να προσπαθούν, ελίσσονται ο ένας γύρω από τον άλλον, όσο καλύτερα μπορούν προκειμένου να βρουν τον δρόμο τους για ένα μέλλον που κρύβει ευκαιρίες για χαμόγελο και χαρά. Το ταξίδι τους είναι μια οικεία ματιά, σε δυο ανθρώπους που μαθαίνουν να ξαναπλησιάζουν ο ένας τον άλλο, μέσα σε έναν κόσμο που έχει χάσει την ισορροπία του. Το Rabbit Hole σκιαγραφεί μια τραγωδία – και τις συνέπειες αυτής – με απόλυτη ειλικρίνεια, αλλά και χιούμορ, χωρίς ίχνος συναισθηματισμού. Οι διάλογοι, ανθρώπινοι και καθημερινοί, συλλαμβάνουν με εντυπωσιακό τρόπο την αμηχανία και τον πόνο του έλλογου ανθρώπου μπροστά σε μια αδιανόητη κατάσταση – και, τέλος, την ικανότητά του για επιβίωση ή ακόμα και για ελπίδα. Η παράσταση ανεβαίνει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα, στο θέατρο Ελέρ, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Λυμπερόπουλου.

Παίζουν: Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, Νίκος Γεωργάκης, Εύη Δόβελου, Έλενα Παπαβασιλείου, Πολύκαρπος Φιλιππίδης.Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Γενική είσοδος: 17€, μειωμένο: 14€ *, ατέλεια: 8€

Θέατρο Ελέρ, Φρυνίχου 10, Αθήνα

Η Underground Youth Orchestra υπό την Catherine Larsen Maguire στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η περιζήτητη Βρετανίδα μαέστρος Catherine Larsen Maguire θα διευθύνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Underground Youth Orchestra (UYO) σε μία συναυλία – ορόσημο. Το Trio Fortuna, τρία δηλαδή από τα πρώτα μέλη της UYO, συναντώνται ως σολίστ με την ορχήστρα στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους ζωής. Ο λόγος για τη Μαρίνα Ηλιάδου (βιολί), τον Ματέο Σεστάνι (τσέλο) και τον Κωνσταντίνο Αλεξόπουλο (πιάνο). Οι τρεις αυτοί ταλαντούχοι σολίστ, καθώς και ο νέος συνθέτης Γιάννης Κονσολάκης, πριν 14 χρόνια, ξεκίνησαν μαζί από ένα υπόγειο στην Κηφισιά με την Underground Youth Orchestra, «ενηλικιώθηκαν» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αγάπησαν βαθιά την κλασική μουσική και σήμερα γνωρίζουν επιτυχίες σε εγχώριο, αλλά και διεθνές επίπεδο. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας το Trio Fortuna και η UYO θα ερμηνεύσουν το έργο «Zlata» για πιάνο τρίο και ορχήστρα του Γιάννη Κονσολάκη, που έχει συνθέσει ειδικά για το Trio Fortuna, και το Τριπλό Κοντσέρτο του Μπετόβεν. Στο δεύτερο μέρος η Underground Youth Orchestra θα ερμηνεύσει την αριστουργηματική 2η Συμφωνία του Μπραμς.

Δευτέρα 29/1 στις 20:30

8€, Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+ & πολύτεκνοι, 12€, 18€

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Les Toits de Paris: Έκθεση του Εδουάρδου Σακαγιάν στην Γκαλερί Kalfayan

O διεθνώς αναγνωρισμένος ζωγράφος, Εδουάρδο Σακαγιάν, προσκαλεί τους θεατές να περιηγηθούν στον δικό του μοναδικό ονειρικό κόσμο, μέσα από την έκθεση «Les Toits de Paris», που παρουσιάζεται στη Γκαλερί Kalfayan. Η ζωγραφική του Εδουάρδου Σακαγιάν προκαλεί με την ειλικρίνεια και την ποιητικότητά της. Με το χαρακτηριστικό ζωγραφικό του ιδίωμα το οποίο διερευνά και διαρκώς πειραματίζεται με τα όρια της παραστατικότητας, ο διεθνώς αναγνωρισμένος ζωγράφος με έδρα στην Αθήνα και το Παρίσι, προσκαλεί τους θεατές να περιηγηθούν στον δικό του μοναδικό ονειρικό κόσμο όπου παρελαύνουν θεατές, κλόουν, οδηγοί αυτοκινήτων και κολυμβητές. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του καλλιτέχνη βρίσκεται όπως πάντα η μελέτη του φωτός, γεγονός που αποτυπώνεται με γλαφυρό τρόπο και στη νέα σειρά με τίτλο “Les toits de Paris” (Οι Στέγες του Παρισιού) που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην γκαλερί Καλφαγιάν.

Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι

Δευτέρα στις 11:00 – 15:00, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 11:00 – 19:00, Σάββατο στις 11:00–15:00

