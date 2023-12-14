Λογαριασμός
Trevor Noah: Θα παρουσιάσει τα βραβεία Grammy για τέταρτη φορά

Τα βραβεία Grammy θα πραγματοποιηθούν στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, στις 4 Φεβρουαρίου του 2024, και θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS και το Paramount+

Trevor Noah

Eίναι η τέταρτη φορά που ο Νοτιοαφρικανός κωμικός, συγγραφέας και παραγωγός, Τρέβορ Νόα, θα είναι ο παρουσιαστής των μουσικών βραβείων Grammy όπως ανακοίνωσε η Ακαδημία Ηχογράφησης.

«Νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό να αναφέρω κάτι. Θα παρουσιάσω τα Grammy», δήλωσε και ο Νόα στο podcast του «What Now? With Trevor Noah».

«Είμαι ενθουσιασμένος γι' αυτό, ναι, είναι πολύ διασκεδαστικό. Απολαμβάνω τα Grammy επειδή μπορώ να παρακολουθήσω το σόου από κοντά και να το σχολιάζω την ώρα που συμβαίνει», ανέφερε.

Στις υποψηφιότητες για τα φετινά Grammy, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, SZA, συγκέντρωσε εννέα υποψηφιότητες ενώ ακολουθούν οι Φοίβη Μπρίνττζερς, Βικτόρια Μονέτ και Σερμπάν Γκινέα με επτά.

Οι Τέιλορ Σουίφτ, Μπίλλι Άιλις, Μπράντι Κλάρκ, Μάιλι Σάιρους, Ολίβια Ροντρίγκο, Τζον Μπατίστ και ο Αμερικανός παραγωγός, Τζακ Άντονοφ,  θα αναμετρηθούν σε έξι κατηγορίες.

Σύμφωνα με το Variety, τα βραβεία Grammy θα πραγματοποιηθούν στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, στις 4 Φεβρουαρίου του 2024, και θα μεταδοθούν ζωντανά από το CBS και το Paramount+.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

