Οι σημερινοί παίκτες έρχονται γεμάτοι όρεξη, όχι μόνο για μαγειρική αλλά και για διασκέδαση. Ο Παναγιώτης και ο Αντώνης έρχονται για δεύτερη φορά στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» και αντιμετωπίζουν την Πόπη και την αδερφή της, την Αγάπη. Ο Μάρκος τους δίνει το ελεύθερο να μετατρέψουν την κουζίνα… σε πίστα νυχτερινού κέντρου με τον ίδιο να… πετάει λουλούδια και να σπάει πιάτα! Θα είναι τα σημερινά ζευγάρια τόσο καλά στη μαγειρική όσο και στο βραδινό show;

Δείτε το trailer:

Ο Αντώνης και ο φίλος του Παναγιώτης κατάφεραν στο προηγούμενο επεισόδιο να κερδίσουν τους αντιπάλους τους και να αποσπάσουν πολύ θετικά σχόλια από τον Έκτορα Μποτρίνι. Αυτή τη φορά οι δυο τους μπαίνουν στην κουζίνα πιο σίγουροι για τις ικανότητές τους και ο Παναγιώτης, με την καθοδήγηση του Αντώνη μαγειρεύει, «ριζότο μανιταριών».

Αντίπαλοί τους δυο εκρηκτικοί χαρακτήρες, η Πόπη και η Αγάπη. Είναι αδερφές, με ποντιακή καταγωγή και με πολύ πάθος για μαγειρική αλλά και το τραγούδι, αφού το όνειρο της Αγάπης ήταν να γίνει τραγουδίστρια. Η Πόπη βάζει την αδερφή της στην κουζίνα και την καθοδηγεί ώστε να φτιάξει «πλοφ με κοτόπουλο», μία παραδοσιακή συνταγή του Πόντου.

Ο Έκτορας τι λέει για όλα αυτά; Σε ποιον αξίζουν τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου;

