Έχουμε υποδεχθεί τη νέα χρονιά και ήδη πολλοί από εμάς προσπαθούμε να ρυθμίσουμε τη ζωή μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να «χωρέσουν» μέσα και οι νέοι στόχοι που βάλαμε με αφορμή την αλλαγή του έτους. Δεν ξέρω για σένα, αλλά ένας από τους πιο σταθερούς μου στόχους, που συνήθως αποτυγχάνει να επιτευχθεί, είναι το να μπορέσω να διαβάσω περισσότερα βιβλία. Η αλήθεια είναι ότι η τρέλα της καθημερινότητας κάνει καμιά φορά την ανάγνωση να μοιάζει με πολυτέλεια και, κάπως έτσι, η ενασχόλησή μου με αυτή τη δραστηριότητα μένει πίσω. Φέτος, όμως, θέλω να το αλλάξω αυτό.

Αν βρίσκεσαι στην ίδια φάση, διάβασε μερικά χρήσιμα tips για το πώς θα καταφέρεις να πετύχεις φέτος τους αναγνωστικούς σου στόχους:

Θέσε ρεαλιστικούς στόχους

Ο καθορισμός στόχων συχνά μας βάζει στον πειρασμό να στοχεύουμε κατευθείαν πολύ ψηλά. Για παράδειγμα, η ανάγνωση περισσότερων από 100 βιβλίων το χρόνο ακούγεται εντυπωσιακή, θα πρέπει όμως να λάβεις υπόψη την καθημερινότητα και τον ελεύθερο χρόνο σου. Σκέψου πόσο χρόνο μπορείς να αφιερώσεις ρεαλιστικά στην ανάγνωση ενός βιβλίου. Ίσως ένα με δύο βιβλία το μήνα να είναι ένας μέσος εφικτός στόχος. Για παράδειγμα, αν διαβάζεις καθημερινά 10 σελίδες από ένα βιβλίο 300 σελίδων, μπορείς να ολοκληρώσετε 12 βιβλία σε ένα χρόνο. Προσάρμοσε, λοιπόν, τον στόχο σου ανάλογα με τις ανάγκες, αλλά και τις υποχρεώσεις σου.

Παρακολούθησε την πρόοδό σου

Η συνεπής παρακολούθηση της προόδου σου είναι ζωτικής σημασίας για την τήρηση των αναγνωστικών σου στόχων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να παρακολουθείς την ανάγνωσή σου, από ψηφιακές, μέχρι και πιο παραδοσιακές επιλογές.

Μερικές ψηφιακές επιλογές είναι:

Goodreads: Μια δημοφιλής πλατφόρμα για τη δημιουργία ψηφιακής λίστας ανάγνωσης, την παρακολούθηση της προόδου και τη σύνδεση με άλλους αναγνώστες.

italictype: Μια εναλλακτική λύση για την παρακολούθηση της προόδου, τη δημιουργία λίστας επιθυμιών και τον καθορισμό στόχων.

Notion: Ένα ευέλικτο ψηφιακό σημειωματάριο με πρότυπα για εύκολη παρακολούθηση.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Μοιράσου το αναγνωστικό σου ταξίδι στο #bookstagram, στο #booktok ή στο #booktube, ώστε να γίνεις μέρος μιας ευρύτερης αναγνωστικής κοινότητας. Βέβαια, ενώ η παρακολούθηση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης που σχετίζονται με βιβλία μπορεί να προσφέρει εξαιρετικές συστάσεις και μια αίσθηση κοινότητας, εύκολα θα καταλήξεις να αναλώνεσαι στην κύλιση αντί για την ανάγνωση. Όποτε πρόσεξε το λεπτό όριο ανάμεσα στην ωφέλιμη και την υπερβολική χρήση τους.

Ορισμένες παραδοσιακές τεχνικές είναι:

Ημερολόγιο ανάγνωσης: Κατάγραψε αγαπημένες στιγμές και λεπτομέρειες για τα βιβλία που διαβάζεις.

Μίνι βιβλιοθήκη: Φτιάξε μια μικρή βιβλιοθήκη, ώστε να δημιουργήσεις μια οπτική απεικόνιση του αναγνωστικού σου ταξιδιού.

Σκέψου το ενδεχόμενο να γραφτείς σε μια λέσχη βιβλίου

Η συμμετοχή σε μια λέσχη βιβλίου, εκτός από πολλά ενδιαφέροντα βιβλία, θα σου προσφέρει κι ένα ισχυρότερο κίνητρο για να τηρήσεις τους αναγνωστικούς σου στόχους.

Διάλεξε τον τρόπο ανάγνωσης που προτιμάς

Προτιμάς να διαβάζεις μέσα από το κλασσικό, χάρτινο, τυπωμένο βιβλίο ή ψηφιακά, στην οθόνη του υπολογιστή σου; Ή μήπως προτιμάς τα ακουστικά βιβλία, όπου ένας αφηγητής διηγείται την πλοκή τους; Όποια κι αν είναι η προτίμησή σου, διάλεξε τη μορφή που σου ταιριάζει καλύτερα και ενσωμάτωσε το διάβασμα στην καθημερινή σου ρουτίνα.

Μην πιέζεσαι υπερβολικά

Να θυμάσαι ότι είναι απολύτως εντάξει εάν τελικά δεν πετύχεις τον στόχο σου μέχρι το τέλος του έτους ή αν χρειαστεί να τον προσαρμόσεις. Άλλωστε, το διάβασμα δεν πρέπει να προκαλεί επιπλέον άγχος, είναι μια ευχάριστη και χαλαρωτική δραστηριότητα και έτσι πρέπει να παραμείνει.

