Marlena Shaw: Πέθανε η θρυλική τραγουδίστρια της τζαζ στα 81 της χρόνια

Η τραγουδίστρια της τζαζ και της σόουλ, Marlena Shaw, πέθανε σε ηλικία 81 ετών, όπως επιβεβαίωσε η οικογένειά της.

Η σταρ, γνωστή για την ερμηνεία της στο «California Soul», πέθανε στο σπίτι της, όπως επιβεβαίωσε η κόρη της Marla, σε ένα βίντεο στο Facebook που ανακοίνωσε τον θάνατό της.

Η ίδια ανέφερε: «Γεια σε όλους, με πολύ βαριά καρδιά, για μένα και την οικογένειά μου, ανακοινώνω ότι η αγαπημένη μας μητέρα, το αγαπημένο σας είδωλο και καλλιτέχνις, η Marlena Shaw, απεβίωσε σήμερα. Ήταν γαλήνια». Η Marla πρόσθεσε ότι δεν ήθελε να μπει σε πολλές λεπτομέρειες για τον θάνατο της μητέρας της, αλλά ανέφερε ότι η «έφυγε», ενώ άκουγε μερικά από τα αγαπημένα της τραγούδια.

Γεννημένη στο New Rochelle της Νέας Υόρκης, η Marlena Shaw άρχισε να τραγουδάει σε τζαζ κλαμπ τη δεκαετία του 1960 κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου της. Η καριέρα της απογειώθηκε το 1966, σε μια συναυλία της στο Playboy Club του Σικάγο. Μέσω των εμφανίσεών της εκεί συναντήθηκε με εκπροσώπους της μουσικής εταιρείας Chess Records και υπέγραψε συμβόλαιο μαζί τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.