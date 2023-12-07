Jennifer Lopez: Η ταινία προέκυψε από το ρομαντικό ταξίδι ζωής με τον Ben Affleck

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Αφλεκ βρέθηκαν στην ετήσια εκδήλωση του περιοδικού Elle «Women in Hollywood» που πραγματοποιήθηκε στο Nya Studios του Λος 'Αντζελες.

Η λατίνα σταρ, η οποία ήταν μία από τις τιμώμενες της λαμπερής βραδιάς μίλησε στο ET για το νέο της προσωπικό άλμπουμ και για το ντοκιμαντέρ που θα το συνοδεύει.

«Αυτό το πρότζεκτ ήταν κάτι που δεν είχα σχεδιάσει ακριβώς», εξήγησε η Λόπεζ, προσθέτοντας ότι πρόκυψε από το ρομαντικό ταξίδι ζωής που μοιράζεται με τον σύζυγό της.

«Όταν ολοκληρώθηκε η μουσική, σκέφτηκα:΄Υπάρχει κάτι περισσότερο από μια ιστορία που πρέπει να ειπωθεί εδώ. Υπήρξε ένα μεγαλύτερο ταξίδι από μια απλή ερωτική ιστορία'. Και έτσι έγινε ένα πιο ολοκληρωμένο πρότζεκτ, με ένα υπέροχο μήνυμα» δήλωσε η Λόπεζ η οποία έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με ένα φόρεμα Grace Ling, με φουτουριστικό μεταλλικό θώρακα και ψηλόμεση μαύρη pencil φούστα.

Το «This Is Me... Now: The Film» είναι μία ταινία που έφτιαξε μαζί με τον σύζυγό της Μπεν Αφλεκ και ακολουθεί την αληθινή ιστορία της Λόπεζ στην αναζήτηση της αγάπης και της ευτυχίας. Όσον αφορά τη συνεργασία τους η σταρ υπογράμμισε πως «συνεργαζόμαστε πολύ καλά μαζί».

«Κανείς δεν ξέρει την ιστορία μου καλύτερα από εκείνον. Έτσι, μπορέσαμε να την εμβαθύνουμε με ένα τρόπο που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το κάνει κάποιος άλλος σεναριογράφος μαζί μου», πρόσθεσε.

Το νέο άλμπουμ This Is Me...Now και το ντοκιμαντέρ το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο Amazon Prime θα κυκλοφορήσουν στις 16 Φεβρουαρίου του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

