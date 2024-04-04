Jennifer Garner: Θα γίνει η «Mrs. Claus» σε νέα παραγωγή του Netflix

Μετά τη συνεργασία της με το Netflix στις δημοφιλείς ταινίες «Family Leave», «Yes Day» και στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «The Adam Project» μαζί με τον Ράιαν Ρέινολντς, η Τζένιφερ Γκάρνερ επιστρέφει με τη χριστουγεννιάτικη κομεντί «Mrs. Claus», όπως αναφέρουν πηγές στο Deadline.

Το σενάριο υπογράφει η Λία Μακκέντρικ, βασισμένο σε ιδέα της Ρις Γουίδερσπουν, και μαζί με τη Λόρεν Νόισταντερ -μέσω της «Hello Sunshine»- θα αναλάβουν μέρος της παραγωγής.

Σημειώνεται ότι η Γκάρνερ συνεργάστηκε με την εταιρία παραγωγής της Γουίδερσπουν στην επιτυχημένη σειρά θρίλερ του Apple TV+ «The Last Thing He Told Me».

Jennifer Garner To Star In Netflix Holiday Comedy 'Mrs. Claus' From Hello Sunshine https://t.co/WzWaKvVX4t — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 3, 2024

Επίσης, η Γκάρνερ θα συμμετέχει και εκείνη στην παραγωγή όπως και η Νικόλ Κινγκ μέσω της Linden Productions.

Λίγες ημέρες νωρίτερα η σταρ υπέγραψε μία ακόμη συνεργασία για την ταινία «Fruitcake» σε σκηνοθεσία Μαξ Γουίνκλερ και με συμπρωταγωνιστή τον Πολ Γουόλτερ Χάουζερ.

Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του Sandy και της Kay Jenkins, ενός φαινομενικά τίμιου ζευγαριού της μεσαίας τάξης, το οποίο καταχράστηκε εκατομμύρια από τη δημοφιλή επιχείρηση «Collin Street Bakery» με έδρα το Τέξας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

