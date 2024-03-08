Εurovision 2024- Ζάρι»: Διχασμένο το twitter με το τραγούδι της Μαρίνας Σάττι

Μύριαμ Κιάσσου

H Mαριάννα Σάττι... έριξε την ζαριά της για τον 68ο διαγωνισμό της Eurovision και το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στο Μάλμε, αναμφισβήτητα έχει πετύχει ένα πρώτο στόχο...αυτό του να συζητηθεί.

Μετά από πολλές αναλύσεις αλλά και μυστήριο γύρω από το πώς θα είναι τελικά το περιβόητο «Ζάρι», η ΕΡΤ χθες το βράδυ, σε μια ειδική εκπομπή για τον σκοπό αυτό, παρουσίασε επιτέλους το τραγούδι της ελληνικής αποστολής καταφέρνοντας, είτε θετικά είτε αρνητικά, οπωσδήποτε να τραβήξει την προσοχή μας.

Το «Ζάρι», είναι ένα χορευτικό τραγούδι με ιδιαίτερα και πλούσια φωνητικά, πολυποίκιλα στοιχεία του έθνικ και του παραδοσιακού, γραμμένο εξ ολοκλήρου στα ελληνικά με εξαίρεση δύο- τρεις ατάκες- «statement», από την τραγουδίστρια που θα λειτουργήσουν μάλλον ως εύρημα για ξεσηκώσουν την αρένα του Μάλμε. (Put your hands up/ I am gonna do it my way κτλπ).

Εχει κύριο ρυθμό του το τσιφτετέλι, ενώ υπάρχει και το ραπ- τραπ, σύγχρονο ύφος.

Τη μουσική του συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister.

Ξεχώρισε ανάμεσα σε περίπου 200 συνθέσεις, όπως ανέφερε μιλώντας στην σχετική εκπομπή για την παρουσίαση του κομματιού η Μαρίνα Σάττι.

Όλα στον υπερθετικό

Με την ελληνική συμμετοχή φέτος να αποτελεί ένα τραγούδι που τα έχει όλα στον υπερθετικό, φυσικό κι επόμενο ήταν το κοινό να διχαστεί.

Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από χθες το βράδυ, αφού χωρίς υπερβολή οι μισοί μιλούν... για το απόλυτο φιάσκο ενώ οι άλλοι μισοί δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την ευρηματικότητα της πληθωρικής συμμετοχής, που ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας που την χαρακτηρίζει ίσως και να «φεύγει» κατευθείαν... για πεντάδα τουλάχιστον.

Ειμαι λιγο διχασμενος με το τραγουδι. Μελωδικα δεν με τρελαινει, αλλα το τραπ στοιχειο και το ντελουλου βιντεοκλιπ πιστευω θα αρεσει στους ξενους, γιατι αυτοι ψηφιζουν στο φιναλε #eurovisiongr — Thanas1s (@Thanaaaaaas) March 7, 2024

Το βιντεοκλιπ επειδή είναι τρολια σε αποσυντονίζει, αν ακούσεις το τραγούδι χωρίς το βίντεο είναι καλό. Μια καλή σκηνική παρουσία και θα είμαστε καλά.#eurovisiongr — Efi Kost ◢◤ (@msefikost) March 7, 2024

Τουριστικη καμπανια 1990 το βιντεο κλιπ.

Δεν ξερω.....50-50 το χω.#eurovisiongr — ♓🐬🐶kung fu ta panta🍰🎶 (@ElenaThibi) March 7, 2024

#eurovisiongr τι γίνεται ρε παιδιά τι μπέρδεμα — ❌Δημητριος ο μεγας⛔️ (@dim_sl) March 7, 2024

Ρε τελειο είναι το τραγούδι. Και η μουσική. Τον κόσμο τον έχουμε, το θέμα είναι να πείσουμε επιτροπές. #eurovisiongr — Sailorρανια🔅 (@REfterpi) March 7, 2024

Επιτέλους η Ελλάδα στέλνει κάτι διαφορετικό. Το βίντεο κλιπ πολύ μπροστά. Καλή επιτυχία Μαρίνα 💙



🎲 #EurovisionGR pic.twitter.com/SFsKDxMZze — 🎲 Βρυτρόλακας 🇦🇹 (@Vrytrolakas) March 7, 2024

Είναι ευφυής η απεικόνιση της Ελλάδας στο βίντεοκλιπ της Σάττι. Αποκορύφωμα το εικονοστάσι όπου έχει θέση η μασκότ των ολυμπιακών αγώνων κι ο παρθενώνας, ενώ αιωρούνται ένα συρτάκι κι ένα μαξιλαράκι-σημαία. Το βρίσκω πολύ ωραίο το τραγούδι και υπέροχο το τρολάρισμα στη χώρα μας. pic.twitter.com/oLaUbfQFsH — Γιάννης Πλιώτας (@JohnPliotas) March 8, 2024

Το βιντεοκλίπ σκηνοθέτησε ο Αυστραλός Zac Wiesel.

Τα γυρίσματα του έγιναν με φόντο εμβληματικές τοποθεσίες της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη, η Πλάκα, το Μοναστηράκι καθώς και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Παράλληλα, ο φακός εστίασε και στην Ομόνοια, τον Λυκαβηττό, την Ραφήνα, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, την καλλιτεχνική διεύθυνση της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή του μουσικού θεσμού έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τις 7 έως 11 Μαΐου στο Μάλμε.

Η χώρα μας θα εμφανιστεί στο πρώτο μέρος του Β’ Ημιτελικού, στις 9 Μαΐου 2024.

.... Καλή επιτυχία Ελλάδα!

