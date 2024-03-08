Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εurovision 2024... «μια ζαριά»: Διχασμένο το twitter με το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει- Βρήκε η Μαρίνα Σάττι την συνταγή της επιτυχίας;

Απόλυτη αστοχία ή ο ορισμός της έξυπνης σάτιρας με πολυσύνθετες μουσικές και φωνητικές εκφάνσεις- «Ωδή» στο έθνικ και το ελληνικό στοιχείο που θα μας ανοίξει τον δρόμο για την κορυφή;

Εurovision 2024- Ζάρι»: Διχασμένο το twitter με το τραγούδι της Μαρίνας Σάττι

Μύριαμ Κιάσσου

H Mαριάννα Σάττι... έριξε την ζαριά της για τον 68ο διαγωνισμό της Eurovision και το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει φέτος στο Μάλμε, αναμφισβήτητα έχει πετύχει ένα πρώτο στόχο...αυτό του να συζητηθεί.

Μετά από πολλές αναλύσεις αλλά και μυστήριο γύρω από το πώς θα είναι τελικά το περιβόητο «Ζάρι», η ΕΡΤ χθες το βράδυ, σε μια ειδική εκπομπή για τον σκοπό αυτό, παρουσίασε επιτέλους το τραγούδι της ελληνικής αποστολής καταφέρνοντας, είτε θετικά είτε αρνητικά, οπωσδήποτε να τραβήξει την προσοχή μας.

Το «Ζάρι», είναι ένα χορευτικό τραγούδι με ιδιαίτερα και πλούσια φωνητικά, πολυποίκιλα στοιχεία του έθνικ και του παραδοσιακού, γραμμένο εξ ολοκλήρου στα ελληνικά με εξαίρεση δύο- τρεις ατάκες- «statement», από την τραγουδίστρια που θα λειτουργήσουν μάλλον ως εύρημα για ξεσηκώσουν την αρένα του Μάλμε. (Put your hands up/ I am gonna do it my way κτλπ).

Εχει κύριο ρυθμό του το τσιφτετέλι, ενώ υπάρχει και το ραπ- τραπ, σύγχρονο ύφος.

Τη μουσική του  συνέθεσαν οι Μαρίνα Σάττι, OGE, Kay Be, Nick Kodonas, Jay Stolar, Gino The Ghost και Jordan Palmer, ενώ τους στίχους υπογράφουν οι VLOSPA, OGE, Μαρίνα Σάττι και Solmeister.

Ξεχώρισε ανάμεσα σε περίπου 200 συνθέσεις, όπως ανέφερε μιλώντας στην σχετική εκπομπή για την παρουσίαση του κομματιού η Μαρίνα Σάττι.

Όλα στον υπερθετικό

Με την ελληνική συμμετοχή φέτος να αποτελεί ένα τραγούδι που τα έχει όλα στον υπερθετικό, φυσικό κι επόμενο ήταν το κοινό να διχαστεί.

Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, από χθες το βράδυ, αφού χωρίς υπερβολή οι μισοί μιλούν... για το απόλυτο φιάσκο ενώ οι άλλοι μισοί δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την ευρηματικότητα της πληθωρικής συμμετοχής, που ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας που την χαρακτηρίζει ίσως και να «φεύγει» κατευθείαν... για πεντάδα τουλάχιστον.

Το βιντεοκλίπ σκηνοθέτησε ο Αυστραλός Zac Wiesel.

Τα γυρίσματα του έγιναν με φόντο εμβληματικές τοποθεσίες της Αθήνας, όπως η Ακρόπολη, η Πλάκα, το Μοναστηράκι καθώς και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Παράλληλα, ο φακός εστίασε και στην Ομόνοια, τον Λυκαβηττό, την Ραφήνα, το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, την καλλιτεχνική διεύθυνση της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι στη σκηνή του μουσικού θεσμού έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, τη χορογραφία και το movement direction ο Mecnun Giasar (Majnoon), ενώ το art direction οι NMR.

Ο διαγωνισμός θα γίνει από τις 7 έως 11 Μαΐου στο Μάλμε.

Η χώρα μας θα εμφανιστεί στο πρώτο μέρος του Β’ Ημιτελικού, στις 9 Μαΐου 2024.

.... Καλή επιτυχία Ελλάδα!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Eurovision Μαρίνα Σάττι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark