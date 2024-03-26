Το Θέατρο Τέχνης γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου με μειωμένα εισιτήρια

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου, το Θέατρο Τέχνης γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου προσφέροντας σε όλες τις φίλες και τους φίλους του όλα τα εισιτήρια στην τιμή των 12 ευρώ.

Η προσφορά ισχύει από τις 10 πμ. μέχρι τις 10μμ. της 27ης Μαρτίου, μέσω ηλεκτρονικής προπώλησης αλλά και στα ταμεία του Θεάτρου (ώρες ταμείου 5μμ-10μμ).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφορά ισχύει για αγορά εισιτηρίων όχι μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά για όλες τις ημέρες των παραστάσεων: «Το σπίτι της Μπερνάρντα 'Αλμπα», «Οι δύο χέστηδες», «Αγάπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

