Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ανακοίνωσε μια παγκόσμια συμφωνία με την Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) που επιτρέπει στους αγαπημένους χαρακτήρες των «Looney Tunes» να εμφανίζονται σε μια συλλογή επίσημων προϊόντων με άδεια της ΔΟΕ.



«Η συμφωνία αποτελεί μέρος του παγκόσμιου προγράμματος αδειοδότησης της ΔΟΕ - άμεσο αποτέλεσμα της Ολυμπιακής Ατζέντας 2020+5 - που στοχεύει στην ενίσχυση και προώθηση της Ολυμπιακής επωνυμίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και μεταξύ των Αγώνων», αναφέρει η ΔΟΕ.

Αγαπημένοι χαρακτήρες όπως οι, Μπαγκς Μπαάνι (Bugs Bunny), Λόλα Μπάνι (Lola Bunny), Ντάφι Ντακ (Daffy Duck), Γουίλι το Κογιότ (Wile E. Coyote) και Τουίτι (Tweety) θα εμφανίζονται τώρα σε μια σειρά καταναλωτικών προϊόντων.

«Μέσω της συνεργασίας με την Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, η διαχρονική γοητεία των χαρακτήρων των Looney Tunes θα προσθέσει στον εορτασμό μας για τις Ολυμπιακές αξίες: τη δύναμη του αθλητισμού, τη δύναμη να δημιουργείς φιλίες, να καλλιεργείς τον σεβασμό και να φέρνεις τον κόσμο μαζί στην επιδίωξη της αριστείας», ανέφερε η Διευθύντρια Τηλεόρασης και Υπηρεσιών Μάρκετινγκ της ΔΟΕ, Αν Σοφί Βουμάρ.

Universally beloved Looney Tunes characters such as Bugs Bunny, Daffy Duck, Wile E. Coyote and Tweety will now be part of The Olympic Collection of apparel, toys, bags, stationery items and sports equipment.



Here's what you can look forward to: https://t.co/kAhtZ6HTjl pic.twitter.com/zI71JgbYxq — IOC MEDIA (@iocmedia) March 25, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

