«Αστακός» το Μάλμο ενόψει της Eurovision- Φοβούνται για επεισόδια κι αναταραχές

Η σουηδική πόλη Μάλμε, που θα φιλοξενήσει την φετινή Eurovision, αναμένει επισκέπτες από 80 χώρες για τον διαγωνισμό τραγουδιού, αλλά προετοιμάζεται και για πιθανές ταραχές, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι της πόλης.

Η Eurovision παρουσιάζεται ως μη πολιτικοποιημένη εκδήλωση, ωστόσο, η παγκόσμια πολιτική συγκυρία δεν μπορεί να αγνοηθεί πολλές φορές.

Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ενωση (EBU), που διοργανώνει τον διαγωνισμό, αντιστάθηκε στις εκκλήσεις για αποκλεισμό του Ισραήλ λόγω της επίθεσής του στη Γάζα.

«Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από τους εταίρους μας, δεν υπάρχει άμεση απειλή για τη Eurovision», δήλωσε ο διευθυντής Ασφάλειας του Μάλμο Περ-Ερικ Εμπεσταλ σε συνέντευξη Τύπου σημειώνοντας ωστόσο: «Δεδομένης της κατάστασης, τα πράγματα ενδέχεται να αλλάξουν».

Η διαμάχη για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας έχει επηρεάσει διάφορες πολιτικές εκδηλώσεις, με τη διοργανώτρια αρχή, την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ενωση (EBU), να αντιστέκεται στα αιτήματα καλλιτεχνών και ακτιβιστών να μην συμμετάσχει το Ισράηλ στον ετήσιο ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού που θα διοργανωθεί στις 7-11 Μαΐου.

Το Ισραήλ συμφώνησε νωρίτερα αυτό τον μήνα να αλλάξει τους στίχους στο τραγούδι που πιθανόν να στείλει στον διαγωνισμό, αφού η EBU διαφώνησε με τη χρήση στίχων που φάνηκαν να αναφέρονται στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Η δήμαρχος της σουηδικής πόλης Κατρίν Στιέρνφελντ Τζαμέ τόνισε ότι ενώ πολλοί άνθρωποι θα επισκεφτούν την πόλη για τον διαγωνισμό και τις σχετικές εορταστικές εκδηλώσεις, πολλοί θα θελήσουν επίσης να διοργανώσουν διαδηλώσεις και να εκφράσουν πολιτικές απόψεις σε σχέση με την εκδήλωση.

«Στηρίζουμε το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να εκφράζουν τις δημοκρατικές τους απόψεις. Ωστόσο, υπάρχει επίσης πάντα ο κίνδυνος κάποιοι να χρησιμοποιήσουν αυτό το δικαίωμα για λιγότερο ειρηνικούς σκοπούς ή για να προκαλέσουν αναστάτωση...», είπε στη συνέντευξη Τύπου.

«Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην ικανότητα της αστυνομίας να εργαστεί για την ασφάλεια της πόλης ακόμα και όταν τόσοι πολλοί διαφορετικοί άνθρωποι έρχονται να την επισκεφτούν», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

