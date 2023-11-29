I'm a celebrity get me out of here: Σινεμά τρόμου στη μέση της ζούγκλας

Το αποψινό «I’ M A CELEBRITY… GET ME OUT OF HERE!» κόβει - κυριολεκτικά - την ανάσα. Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα αναθέτουν στους celebrities την πιο δύσκολη δοκιμασία έως σήμερα και θα πρέπει να τη φέρουν εις πέρας αν θέλουν να αυξήσουν το ποσό που έχει συγκεντρωθεί για τους σκοπούς της αναδάσωσης. Κάποιοι θα πιάσουν… πάτο, κάποιοι θα βρεθούν στον… ουρανό και κάποιοι άλλοι δεν θα αντέξουν την πίεση και θα ζητήσουν… αλλαγή.

Δείτε το τρέιλερ

Το «ΣΙΝΕΜΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ» ανοίγει τις πόρτες του για μία και μοναδική νυχτερινή προβολή στη μέση της ζούγκλας και προσκαλεί τους celebrities. Δύο από αυτούς δε θα είναι θεατές, αλλά πρωταγωνιστές της ταινίας, όμως δεν το γνωρίζουν! Νίκος Βαμβακούλας εναντίον Πάνου Καλίδη. Ποιος θα κερδίσει το… Όσκαρ και ποιος το… Χρυσό Βατόμουρο;

Τι κάνουν τέσσερις κλόουν στα 35 μέτρα ύψος; Μα φυσικά… μαζεύουν αστέρια! Μόνο που ο ένας από τους δύο δεν βλέπει και ο άλλος πρέπει να τον καθοδηγεί. Τάσος Ξιαρχό, Γιώργος Χειμωνέτος, Ιωάννα Λίλη και Πάτρικ Ογκουνσότο δίνουν… ρεσιτάλ σε μια τρομακτική, αλλά και άκρως ξεκαρδιστική δοκιμασία για φιλανθρωπικό σκοπό.

Αργά το βράδυ, τα γέλια παύουν ξαφνικά στο camp. Μια κόντρα ανάμεσα στον Νίκο Βαμβακούλα και τον Πάτρικ Ογκουνσότο καλά κρατεί για μέρες και μια… σπίθα είναι αρκετή για να ανάψουν τα αίματα. Τι έχει συμβεί ανάμεσα στους δύο παλαίμαχους ποδοσφαιριστές;



