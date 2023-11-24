I'm a celebrity get me out of here: Αποχώρησε ο Bo - 50.400 ευρώ έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής για τον φιλανθρωπικό σκοπό

Στη ζούγκλα του Αγίου Δομίνικου οι περιπέτειες για τους Celebrities συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα με τολμηρές αποστολές αλλά και στρατηγικά μαγειρέματα.

Η αποχώρηση της Μαρίας Καλάβρια την προηγούμενη εβδομάδα στεναχώρησε αρκετά την Ιωάννα Λίλη η οποία προτιμούσε την απομόνωση και τον ύπνο τις περισσότερες ώρες.

Το πρώτο αγώνισμα για φιλανθρωπικό σκοπό ήταν déjà vu για την Αγγελική Ηλιάδη και την Ιωάννα Λίλη οι οποίες βρέθηκαν μαζί με τον Τάσο Ξιαρχό και τον Πάτρικ Ογκουνσότο αντίστοιχα σε ένα διπλό κρεβάτι στη μέση της ζούγκλας να κάνουν παρέα με φίδια, ταραντούλες, βατράχια και ποντίκια. Και οι δύο ομάδες τα κατάφεραν συγκεντρώνοντας 6.000 ευρώ για τον φιλανθρωπικό σκοπό.

Η επόμενη αποστολή έφερε αρχικά τους Πάνο Καλίδη και Νίκο Αναδιώτη να ψάχνουν κλειδιά στα άχυρα για να μπορέσει η ομάδα τους να ψωνίσει στο super market της ζούγκλας. Οι δύο ομάδες κατέληξαν σε ισοβαθμία εξασφαλίζοντας από 10 αστέρια. Οι Πράσινοι επέστρεψαν από το super market με ένα τραπέζι πινγκ πονγκ, μία κιθάρα και βαράκια ενώ οι Κίτρινοι πήραν ένα ηχείο, ένα πιστολάκι για τα μαλλιά, ένα τάβλι και μία… ρακέτα για τα κουνούπια.

Την ικανότητά τους στη μίμηση των ήχων των ζώων της ζούγκλας εξάσκησαν στη συνέχεια οι δύο ομάδες με τον Τάσο Ξιαρχό να κερδίζει 5-3 τον Πάτρικ Ογκουνσότο και να κερνάει τους Κίτρινους κρασί, αλλαντικά και τυριά. Οι συζητήσεις για το ποιος θα φτάσει στον τελικό έχουν ήδη ξεκινήσει, ποιος όμως λέει αλήθεια και ποιος… ψαρεύει;

Η επόμενη μέρα έφερε ένα αγώνισμα με έπαθλο το πολυπόθητο «παστίτσιο της Καλομοίρας». Το κλειδί στη συγκεκριμένη δοκιμασία ήταν η συνεργασία και για μία ακόμα φορά η Κίτρινη ομάδα χάρη στην Αγγελική Ηλιάδη και στον Τάσο Ξιαρχό επέστρεψε νικήτρια στο camp.

Ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα έκαναν «εγκαίνια» σε ένα Candy shop στη μέση της ζούγκλας και κάλεσαν τους celebrities σε μία υποβρύχια δοκιμασία για καλό σκοπό. Από τη διαδικασία εξαιρέθηκε μετά από κλήρωση ο Νίκος Αναδιώτης καθώς οι συμμετέχοντες έπρεπε να είναι 8. Ο Νίκος Βαμβακούλας και η Ιωάννα Λίλη ήταν εκείνοι που δεν τα κατάφεραν και το συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής για την αναδάσωση του Όλοι Μαζί Μπορούμε είναι 50.400 ευρώ.

Πλησιάζοντας στη δοκιμασία της αποχώρησης για ακόμα μία φορά οι συζητήσεις στο camp πήραν φωτιά. Ο Τάσος Ξιαρχό έσωσε την Αγγελική Ηλιάδη, εκείνη με τη σειρά της τον Νίκο Βαμβακούλα ο οποίος έδωσε την ψήφο του στον Γιώργο Χειμωνέτο. Εκείνος έκανε την έκπληξη και αντί να σώσει τον Πάνο Καλίδη επέλεξε τον Πάτρικ Ογκουνσότο ο οποίος όπως ήταν αναμενόμενο έδωσε τη θετική του ψήφο στην Ιωάννα Λίλη. Έτσι υποψήφιοι προς αποχώρηση βρέθηκαν ο Πάνος Καλίδης, ο Νίκος Αναδιώτης και ο BO.

Στη δοκιμασία τρίτος ήρθε ο BO ο οποίος και αποχώρησε από το παιχνίδι ενώ τον καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Πάνος Καλίδης παίρνοντας και την αρχηγία της Κίτρινης ομάδας. Ο νέος αρχηγός επέστρεψε στο camp δυσαρεστημένος από την επιλογή της ομάδας του να σώσει τον Πάτρικ Ογκουνσότο αντί για εκείνον και δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του από τους Κίτρινους.

