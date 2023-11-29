Οι Πανθέοι: Η Χρυσόστομη προσπαθεί να διαφυλάξει τα οικογενειακά μυστικά - Δείτε το sneak preview

Οι ήρωες νιώθουν ανίσχυροι και ακροβατούν σε τεντωμένο σχοινί, προσπαθώντας να διαχειριστούν τα πάθη τους και να διαφυλάξουν τα μυστικά τους, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Οι Πανθέοι», απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Στα γενέθλια του Ανδρέα παρευρίσκονται όλοι οι Πανθέοι κι ο καθένας κρύβει τα δικά του μυστικά. Η Μάρμω δυσκολεύεται να διαχειριστεί την παρουσία του Κίτσου και ο Ανδρέας παραμένει απόμακρος, ενώ έχει στο γραφείο του τα γράμματα της Καλής που κρύβουν τη μεγάλη αλήθεια. Από την πλευρά της, η Χρυσοστόμη είναι αποφασισμένη να πάρει πάση θυσία τα γράμματα από τα χέρια του Ανδρέα, και φτάνει στα άκρα απαιτώντας από τον Ανδρέα να της τα δώσει…

Μετά τα γενέθλια, κι ενώ όλα δείχνουν, πως τα μυστικά της οικογένειας θα γίνουν στάχτη, η Μάρμω, μετά από παρότρυνση της Νίνας, αποφασίζει να πάει και να γνωρίσει τη Σοφία. Ο Ανδρέας επισκέπτεται τον Κίτσο για να τον ευχαριστήσει δήθεν για το δώρο γενεθλίων του, αλλά φεύγει με νέες αμφιβολίες και ερωτηματικά και για τη Μάρμω, αλλά και για την οικογένειά του…

Δείτε το sneak preview:

Εντωμεταξύ στο Γραμματικό, ο Χρυσίνας έχει μυριστεί τι τρέχει μεταξύ του Ισίδωρου και της Μιρέλλας και την απειλεί, αλλά εκείνη είναι αποφασισμένη να χρησιμοποιήσει τα μεγάλα μέσα.

Η Νίνα κρύβει το δικό της μικρό μυστικό μέσα στο ξενοδοχείο ενώ η Μερόπη θέλει να αποτρέψει το γάμο της κόρης της με τον Στέφανο…

Δείτε το trailer:

Θα καταφέρει η Χρυσοστόμη να πάρει τα γράμματα από τα χέρια του αδερφού της και τι έχει σκοπό να κάνει στη συνέχεια;

Τι μαθαίνει ο Ανδρέας από τον Κίτσο και γιατί η Μάρμω θέλει να γνωρίσει τη Σοφία;

Ποιο μυστικό κρύβει η Νίνα στο ξενοδοχείο και τι θα κάνει η Μιρέλλα για να ξεφύγει από τις απειλές του Χρυσίνα;

Πηγή: skai.gr

