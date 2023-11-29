Με αλλαγές επιστρέφει από την καινούρια χρονιά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το Survivor.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ και την εκπομπή της Φαίης Σκορδά «Fay's Time» θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι δύο ομάδες, όπως τις έχουμε συνηθίσει: οι Διάσημοι και οι Μαχητές, ωστόσο οι παίκτες των Μαχητών θα έχουν αθλητικό υπόβαθρο.

Θα είναι χωρισμένοι σε 16 και 16 αντίστοιχα, με τη διαφορά ότι η ομάδα των «Διασήμων» δεν θα είναι σε μορφή «All Star», δηλαδή στο παιχνίδι θα μπουν φρέσκα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, υπάρχουν πολλοί παλιοί παίκτες οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν ξανά και είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποιους από αυτούς. Ο Γιώργος Λιανός θα ταξιδέψει και πάλι στον Άγιο Δομίνικο αφού θα είναι ο κεντρικός παρουσιαστής.

Ως προς τις αλλαγές, υπάρχουν οι σκέψεις να καταργηθούν οι αποβολές. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει μία ακραία συμπεριφορά όπως χειροδικία θα ισχύει η αποβολή των παικτών ωστόσο όταν δούμε μία 'παρανομία' στα πλαίσια του παιχνιδιού θα υπάρχει οικονομική ρήτρα και ποινή στο συμβόλαιο του παίκτη, αλλά σίγουρα όχι αποβολή.

Και τέλος επιστρέφουν οι ατομικές ασυλίες, που σημαίνει ότι ο κάθε παίκτης θα έχει το δικαίωμα να σώζει μόνος του τον εαυτό του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.