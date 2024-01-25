Η Τζούλιαν Μουρ στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία μεγάλου μήκους του Αλμοδόβαρ

Η Τζούλιαν Μουρ πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη αγγλόφωνη ταινία του Ισπανού δημιουργού, Πέδρο Αλμοδόβαρ «The Room Next Door».

Η Μουρ, η συμμετοχή της οποίας στην ταινία επιβεβαιώθηκε από την εταιρεία παραγωγής El Deseo του Ισπανού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα συμπρωταγωνιστήσει μαζί με την την Τίλντα Σουίντον.

Σύμφωνα με την ανάρτηση στο Instagram, η ταινία «The Room Next Door» είναι ένα «δράμα μεταξύ μητέρας και κόρης» και θα γυριστεί την άνοιξη στη Νέα Υόρκη και τη Μαδρίτη.

Δεν αποκαλύφθηκαν άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή ή τους ρόλους της Τζούλι Μουρ και της Τίλντα Σουίντον.

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι μικρού μήκους του "The Human Voice" και "Strange Way of Life" - που είναι και οι δύο στα αγγλικά - ήταν απλώς προθέρμανση για να μπορέσει να συνηθίσει να σκηνοθετεί αγγλόφωνους ηθοποιούς.

Είχε προηγουμένως σκηνοθετήσει την αγγλόφωνη ταινία «A Manual for Cleaning Women» στην οποία επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει η Κέιτ Μπλάνσετ, αλλά την εγκατέλειψε το 2022.

Η ταινία «The Room Next Door» είναι η πρώτη μετά το «Parallel Mothers» του 2021, που έκανε πρεμιέρα στη Βενετία.

Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους Ευρωπαίους σκηνοθέτες με τεράστιο αριθμό διεθνών θαυμαστών έχει επίσης σκηνοθετήσει τις ταινίες «Talk to Her», «The Skin I Live In», «Pain and Glory» και «Women on the Verge of a Nervous Breakdown».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.