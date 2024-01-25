Μάρκος Σεφερλής at the theatre: «Daddy Cool» στις 26 Ιανουαρίου στον ΣΚΑΪ

Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 21.00, το γέλιο έχει τον πρώτο λόγο στον ΣΚΑΪ μέσα από τις παραστάσεις του Μάρκου Σεφερλή και της θεατρικής του παρέας.

Αυτή την Παρασκευή στις 21.00, ο Μάρκος μεταμορφώνεται σε «Daddy Cool» και δίνει show at the theatre μέσα από την τηλεοπτική μας οθόνη.

«Αν ξεκινήσεις να πεις ένα ψέμα, τελικά βρίσκεσαι να λες τα μεγαλύτερα ψέματα του κόσμου».

Αυτή η φράση ακούγεται δια στόματος του εραστή μεν, παντρεμένου δε γιατρού Μάρκου Μάρκουλη, ο οποίος προσπαθεί να μπαλώσει ένα «στιγμιαίο λάθος» που είχε κάνει δεκαεννέα χρόνια πριν με μια νεαρή τότε νοσοκόμα, λέγοντας αλλεπάλληλα ψέματα στη γυναίκα του, στον άγνωστο μέχρι τώρα γιο του, στους συναδέλφους του και τέλος στον σκληροτράχηλο αστυνομικό που προσπαθεί απεγνωσμένα να συλλάβει τον «παράνομο» καρπό του, ο οποίος κατηγορείται για σωρεία παραβάσεων και παραπτωμάτων.

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Μετάφραση – Διασκευή - Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Πρωταγωνιστούν: Mάρκος Σεφερλής, Έλενα Τσαβαλιά, Τζένη Ζαχαροπούλου, Γιώργος Πετρόχειλος, Θοδωρής Ρωμανίδης, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Σπύρος Μπιμπίλας, Μαρία Καρακίτσου, Έφη Καραγιάννη, κ.ά.

ΜΑΡΚΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ AT THE THEATRE, κάθε Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

