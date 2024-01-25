Το παρελθόν πληγώνει, το παρόν διχάζει και το μέλλον τρομάζει τους ήρωες, στο νέο διπλό επεισόδιο της δραματικής σειράς του ΣΚΑΪ, «Οι Πανθέοι» απόψε στις 21.00.

Η Μάρμω και ο Κίτσος περνάνε τις μέρες τους στη Σύρο για πρώτη φορά ως κανονικό ζευγάρι αλλά εκείνη, μέσα στις ενοχές, θα ζητήσει ένα σημάδι από τον Θεό που να της δείξει πως ό,τι κάνει είναι σωστό ή και όχι! Όταν λαμβάνει ένα δυσοίωνο σημάδι, βυθίζεται σε μελαγχολία, με τον Κίτσο να προσπαθεί να της μεταδώσει την αισιοδοξία του. Προσπαθεί να την πείσει ότι οι δυο τους πρέπει να ορίσουν το μέλλον τους και να μη γίνουν έρμαια της μοίρας…

Πίσω στην Αθήνα, ο Ανδρέας και η Σοφία περνάνε πολύ χρόνο μαζί δουλεύοντας ταυτόχρονα στην κλινική αλλά και για το Υπουργείο. Η στενή συνεργασία τους όμως δεν θα περάσει απαρατήρητη, τόσο από τη Χρυσοστόμη όσο και από τη Σεβαστή…

Η Δέσποινα, μετά το πρώτο σοκ, λέει στον Γαλάτη να υπογράψει το διαζύγιό τους, όμως εκείνος ζητάει χρόνο γιατί θέλει πρώτα να μιλήσει με τον γιο του, τον Κίτσο. Η επόμενη κίνηση του Γαλάτη να εμφανιστεί στο τμήμα και να δηλώσει την παρουσία του βάζει τέλος στις ελπίδες της Δέσποινας για ένα μονομερές διαζύγιο και τη βυθίζει σε απόγνωση…

Η Πέλλα έρχεται σε αδιέξοδο όταν ο Μαρμάρης την πιέζει να πολιορκήσει σθεναρότερα τον Φάνη και ο Φάνης, από τη μεριά του, καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να αντισταθεί στον πειρασμό της Πέλλας.

Παράλληλα, ο Μαρμάρης βάζει μπροστά το επόμενο καταστροφικό σχέδιό του και ετοιμάζεται να κάψει τις αποθήκες που φυλάνε τα αποθέματα φαρμάκων ο Φάνης με τον Στάθη…

Ο Λουκάς και η Νίνα σκέφτονται να επισπεύσουν τις διαδικασίες υιοθεσίας του Σπύρου ενώ η Νίνα αρχίζει να υποψιάζεται ότι πίσω απ’ την παράξενη συμπεριφορά του μικρού κρύβεται ο Μαρμάρης. Ο Στάθης δεν καταφέρνει να συγκρατήσει την Αλέκα που επιστρέφει κλονισμένη σπίτι της όταν μαθαίνει για τον εκβιασμό που εκείνος άσκησε στον πατέρα της.

Τέλος, η Θάλεια αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Δημήτρη πρόσωπο με πρόσωπο, παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας της, Μερόπης.

«ΟΙ ΠΑΝΘΕΟΙ»

Κάθε Πέμπτη στις 21.00 με διπλό επεισόδιο

Στον ΣΚΑΪ

Πρωταγωνιστούν: Κάτια Δανδουλάκη (Χρυσοστόμη Πανθέου), Αιμίλιος Χειλάκης (Ανδρέας Πανθέος), Μελία Κράιλινγκ (Μάρμω Πανθέου), Μιχάλης Σαράντης (Κίτσος Γαλάτης), Νίκος Χατζόπουλος (Ισίδωρος Πανθέος), Θανάσης Κουρλαμπάς (Φάνης Πανθέος), Μαρία Καλλιμάνη (Δέσποινα Γαλάτη), Πηνελόπη Πιτσούλη (Ιλαρία), Κόρα Καρβούνη (Νίνα Αυγουστάκη), Σπύρος Σταμούλης (Στάθης Μονογιός), Μιχάλης Συριόπουλος (Γιάννης Μαρμάρης), Έλενα Τοπαλίδου (Μιρέλλα), Αθηνά Μαξίμου (Μερόπη Μονογιού), Κώστας Φιλλίπογλου (Ιορδάνης Βαλλίδης), Παντελής Δεντάκης (Λουκάς Αυγουστάκης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Ματούλα Γκανά), Χριστίνα Αλεξανιάν (Βέτα Πανθέου), Ελένη Καρακάση (Σεβαστή), Μελέτης Γεωργιάδης (Όμηρος Γαλάτης), Αλέξανδρος Μούκανος (Χρυσίνας), Ιζαμπέλλα Μπαλτσαβιά (Πέλλα Γκανά), Βίκυ Διαμαντοπούλου (Θάλεια Μονογιού), Κωνσταντίνος Γαβαλάς (Τέλης Βαλέριος), Κώστας Κονταράτος (Παναγής), Εύα Σιμάτου (Σοφία Στρατηγού), Χρήστος Φωτίδης (Ιγνάτιος), Γιάννης Ζαφείρης (Σολδάτος), Αρετή Τίλη (Αλέκα Βαλλίδη), Ιφιγένεια Καραμήτρου (Λιάνα Πανθέου), Γιάννης Κατσιμίχας (Θωμάς Πανθέος), Θανάσης Ισιδώρου (Στέφανος Χρυσίνας), Κωνσταντίνος Ελματζίογλου (Ηλίας Γαζής), Γιάννης Ίτσιος (Δημήτρης), Κρυσταλλία Κεφαλούδη (Μαριάννα), Βάλλια Παπαδάκη (Ουρανία), Μανώλης Γκίνης (Σπίρτος)

