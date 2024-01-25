Δεν εμφανίζεται κάθε μέρα τυχαία ένα εκατομμύριο δολάρια στον λογαριασμό σας. Όμως ο πρωταγωνιστής του «The White Lotus», Tom Hollander, αποκάλυψε ότι του συνέβη, όταν έλαβε μια επιταγή που προοριζόταν για τον ηθοποιό του «Spiderman», Tom Holland.

Μιλώντας στον παρουσιαστή του Late Night, Seth Meyers, ο Hollander είπε: «Ήμασταν για λίγο με τους ίδιους πράκτορες και οι άνθρωποι στο λογιστήριο μπερδεύτηκαν.

Ήταν πολύ δύσκολο, γιατί ξέρετε ότι εγώ ήμουν πρώτος εδώ, αλλά αυτός είναι εξαιρετικά διάσημος», πρόσθεσε αστειευόμενος.

Ο Tom Hollander

Εξηγώντας πώς ανακάλυψε την τυχαία πληρωμή, ο Hollander είπε ότι παρακολουθούσε έναν φίλο του στο θέατρο. «Καθόμουν στο κοινό έχοντας μόλις κάνει μια εκπομπή στο BBC για 30.000 λίρες ή κάτι τέτοιο που θα με έβγαζε τον επόμενο και σκεφτόμουν: ‘’Λοιπόν, αυτό είναι θαυμάσιο, είμαι πολύ ευκατάστατος’’», ανέφερε με χιούμορ ο ίδιος.

Στο διάλειμμα, έλεγξε τα email του και είδε ένα που περιείχε μια απόδειξη πληρωμής με την ένδειξη: «Μπόνους για την ταινία Avengers».

«Ήταν ένα εκπληκτικό ποσό χρημάτων», είπε ο 56χρονος στον Meyers. «Δεν ήταν ο μισθός του. Ήταν το πρώτο του μπόνους εισπράξεων. Όχι ολόκληρο το μπόνους εισπράξεων, το πρώτο. Και ήταν περισσότερα χρήματα από όσα είχα δει ποτέ. Ήταν ένα επταψήφιο ποσό», πρόσθεσε.

Ο Holland, ο οποίος βγαίνει με την πρωταγωνίστρια του «Euphoria», Zendaya, έχει υποδυθεί τον Spiderman σε έξι ταινίες του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel.





