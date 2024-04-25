Το Μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει το θεατρικό έργο «Το Μυστικό της Κοντέσσας Βαλέραινας» του Γρηγορίου Ξενόπουλου στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Τη σκηνοθεσία του κλασικού ελληνικού έργου, που θεωρείται το αριστούργημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου υπογράφει ο Πέτρος Ζούλιας και τον ρόλο της Κοντέσσας Βαλέραινας υποδύεται η διακεκριμένη ηθοποιός Νένα Μεντή. Το έργο διαδραματίζεται στη Ζάκυνθο και αποτελεί τη θεατρική διασκευή ενός μικρού θεατρικού διηγήματος, με τον ομώνυμο τίτλο. Στην άλλοτε αρχοντική οικογένεια των Βαλέρηδων, μόνο η γριά Βαλέραινα γνωρίζει τη συνταγή που γιατρεύει μια αρρώστια των ματιών. Έχει ορκιστεί ότι θα την κρατήσει μυστική και θα παρέχει το φάρμακο αφιλοκερδώς σε όποιον το έχει ανάγκη. Η φτώχεια όμως έρχεται να κλονίσει την οικογένεια και να δοκιμάσει τη στάση των ηρώων απέναντι στο χρήμα και τις ηθικές αξίες.

Παίζουν: Νένα Μεντή, Νίκος Νίκας, Βασιλική Τρουφάκου, Δημήτρης Καπετανάκος, Δημήτρης Αριανούτσος κ.ά.

Παραστάσεις: Πέμπτη 19:30, Παρασκευή και Σάββατο 21:00, Κυριακή 19:30

Εισιτήρια: VIP: 50€, Ζώνη Α: 40€, Ζώνη Β: 30€, Ζώνη Γ: 25€, Ζώνη Δ: 25€, Πλαϊνές Θέσεις: 14€, Θεωρείο Α: 14€, Θεωρείο Β: 12€. Ισχύουν ειδικές τιμές για Α.Μ.Ε.Α., φοιτητές, νέους έως 26 ετών & ανέργους. Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις (από 20 άτομα και πάνω) και οικογενειακά εισιτήρια. Προπώληση: hellenic-cosmos.gr.

Θέατρον, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος. Τηλ: 212 254 0000. Ε: info@hellenic-cosmos.gr

«Τα τραγούδια γίναν πάθη»: Το φωνητικό σύνολο En-Chor στη Μουσική Βιβλιοθήκη

Πόσες είναι, άραγε, οι όψεις του παθών; Πώς έχει εκφραστεί η έννοια των παθών μέσα στα τραγούδια; Θα είχε νόημα η ζωή χωρίς πάθη; Το φωνητικό σύνολο En Chor και ο μαέστρος Σάββας Ρακιντζάκης απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα μέσα από την παράσταση «Τα τραγούδια γίναν πάθη». Τραγουδούν ομαδικά και μεμονωμένα για τα προσωπικά πάθη, τα πάθη ενός ολόκληρου λαού, τα πάθη όλου του κόσμου. Μαζί τους η εξαίρετη λυρική σοπράνο Μαριλένα Στριφτόμπολα που θα ερμηνεύσει μοναδικά τραγούδια από φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους που, όμως, εκφράζουν το πάθος. Οι μελωδίες των Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Δημήτρη Λάγιου κ.ά., μαζί με την ποίηση των Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Ρίτσου, Τάσου Λειβαδίτη και τους στίχους των Νίκου Γκάτσου, Γιάννη Θεοδωράκη κ.α., φωτίζουν από διαφορετικές «γωνίες» τα πάθη. Κάπως έτσι τα «Ανθρώπων έργα» βρίσκουν το «Όνειρο» και η «Μεγάλη Παρασκευή» ακολουθεί την «Εποχή της αγάπης». Το ήδη κατανυκτικό κλίμα συμπληρώνουν οι αναγνώσεις κειμένων σχετικά με τα Πάθη από την ηθοποιό Ιφιγένεια Γρίβα.

Πέμπτη 25/4, 20:00

Ζώνη α 18€ , Ζώνη β 15€. Προπώληση: ticketservices.gr

Μουσική Βιβλιοθήκη του Συλλόγου οι Φίλοι της Μουσικής, Πέτρου Κόκκαλη 1, Αθήνα. Τηλέφωνο: 21 0728 2778

«Νομίζω ήρθε η ώρα ν’ ακούσουμε…»: Έκθεση στην Πινακοθήκη Γκίκα

To Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (ΙΕΜΚ), οργανώνουν την έκθεση «Νομίζω ήρθε η ώρα ν’ ακούσουμε…» – Το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς στην Πινακοθήκη Γκίκα. Η έκθεση ανοίγει για το κοινό την Πέμπτη 25 Απριλίου και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21 Ιουλίου 2024. Βαμβακάρης, Θεοδωράκης, Κωνσταντινίδης, Μητρόπουλος, Ξενάκης, Ξένος, Γ.Α. Παπαϊωάννου, Σισιλιάνος, Σκαλκώτας, Τσιτσάνης, Χατζιδάκις και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Τί τους συνδέει; Η έκθεση εστιάζει στην καλλιτεχνική και πνευματική δημιουργία στην Ελλάδα μεταξύ του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Δικτατορίας. Η δράση, σε επιμέλεια της μουσειολόγου Ερατούς Κουτσουδάκη και με την επιστημονική αρωγή του Συλλόγου «Οι φίλοι της μουσικής», μας καλεί σε ένα ταξίδι (επαν)ανακάλυψης του έργου των έντεκα αυτών εμβληματικών συνθετών, μέσα από τη ματιά του σήμερα και με τη χρήση της τεχνολογίας.

Διάρκεια έκθεσης: Από Πέμπτη 25/4 έως Κυριακή 21 Ιουλίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 10:00 – 22:00 | Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 10:00-18:00

Μουσείο Μπενάκη – Πινακοθήκη Γκίκα, Κριεζώτου 3, Αθήνα

