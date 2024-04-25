Danny DeVito-Arnold Schwarzenegger: Νέα συνεργασία 36 χρόνια μετά το «Twins»

Ο πολυβραβευμένος Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός, Ντάνι Ντε Βίτο, βρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Poolman» και μίλησε στο ΕΤ για το νέο πρότζεκτ που ετοιμάζει με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.

«Θέλουμε πραγματικά να δουλέψουμε μαζί και το συζητάμε εδώ και αρκετό καιρό», μοιράστηκε ο Ντε Βίτο. «Κάτι ετοιμάζουμε τώρα, έχουμε γράψει ένα σενάριο».

Ο διάσημος ηθοποιός, αν και ήταν φειδωλός στις απαντήσεις του, αποκάλυψε ότι θα έχουν τη στήριξη της Warner Bros. Η νέα συνεργασία με τον πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνιας ήταν μία εύκολη απόφαση για τον ίδιο καθώς η χημεία τους έχει δοκιμαστεί ξανά και ξανά και όπως δήλωσε, απλά «ταιριάζουν».

Όσο για τη νέα του ταινία επαίνεσε τον Κρις Πάιν, συν-σεναριογράφο, σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή του.

«Μου άρεσε πολύ που συνεργάστηκα μαζί του. Είναι πολύ άνετος τύπος και ξέρει τι κάνει» ανέφερε ο Ντε Βίτο. «Είναι ένα γλυκό άτομο και όλοι μας διασκεδάσαμε κατά την διάρκεια των γυρισμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

