Chris Pine: Ξέρω πώς είναι να αισθάνεσαι μόνος…

Ο Κρις Πάιν θυμάται το «αίσθημα τρόμου» που ένιωσε στην παρουσίαση της πρώτης του σημαντικής ταινίας.

Με αφορμή την πρεμιέρα της τελευταίας του παραγωγής με τίτλο «Poolman» μίλησε στο ΕΤ για το πρωταγωνιστικό του ρόλο ως Nicholas Devereaux στο «The Princess Diaries 2: Royal Engagement» σχεδόν 20 χρόνια μετά την κυκλοφορία τoυ.

«Θυμάμαι ότι κάναμε την πρεμιέρα στη Disneyland. Με πήρε μια λιμουζίνα με τον ατζέντη μου και ήμουν τόσο αγχωμένος», τόνισε ο Πάιν, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στο πλευρό της Αν Χάθαγουεϊ.

«Θέλω να πω, θυμάμαι...ότι ήμουν απόλυτα τρομοκρατημένος. Ήταν όλη αυτή η εμπειρία και ο κόσμος που φώναζε... πρέπει να προσαρμοστείς σε όλο αυτό το σκηνικό» πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε η είδηση ότι το «Princess Diaries 3» βρίσκεται στα σκαριά.

Ωστόσο, στη νέα του ταινία, η οποία σηματοδοτεί και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο υποδύεται τον Darren Barrenman «έναν ονειροπόλο του Λος Άντζελες που περνάει τις μέρες του φροντίζοντας την πισίνα της πολυκατοικίας Tahitian Tiki μέχρι τη στιγμή που μπλέκεται σε μια συνωμοσία».

Μαζί του πρωταγωνιστούν οι Ανέτ Μπένινγκ, Ντάνι Ντε Βίτο, Αριάνα ΝτεΜπόουζ και Ρέι Γουάιζ.

«Το γράψαμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οπότε υπήρχε πολύ υλικό για τη μοναξιά. Ξέρω πώς είναι να αισθάνεσαι μόνος -πέρα από το COVID- και αυτό το αίσθημα να νιώθεις άβολα στο πετσί σου, να ψάχνεις για αγάπη και να μην ξέρεις πραγματικά πώς να τη βρεις».

