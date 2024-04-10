Λογαριασμός
Sylvester Stallone: Φέρεται να χρησιμοποίησε υποτιμητικές εκφράσεις στο πλατό του «Tulsa King» - Ξεκίνησε έρευνα από την Paramount

«Φέρε όμορφα νεαρά κορίτσια για να είναι γύρω μου», φέρεται να είπε ο Σταλόνε στον σκηνοθέτη του «Tulsa King»

Ο Sylvester Stallone

Η Paramount εξετάζει τους ισχυρισμούς ότι ο Sylvester Stallone φέρεται να χρησιμοποίησε υποτιμητικές εκφράσεις για τους ηθοποιούς στα γυρίσματα της ταινίας «Tulsa King», η οποία προβάλλεται στο Paramount+, σύμφωνα με το CNN.

Το στούντιο διερευνά ισχυρισμούς που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ο Σταλόνε κατηγορήθηκε από κάποιους ηθοποιούς που εργάζονταν ως κομπάρσοι στο πλατό της τηλεοπτικής σειράς. Οι χαρακτηρισμοί που φέρεται να χρησιμοποίησε ο ηθοποιός ήταν: «άσχημοι», «μπανιέρα με λίπος» και «χοντρός τύπος με μπαστούνι», σύμφωνα με το μέσο. 

«Φέρε όμορφα νεαρά κορίτσια για να είναι γύρω μου», φέρεται να είπε ο Σταλόνε στον σκηνοθέτη του «Tulsa King». Και οι δύο πηγές της παραγωγής δήλωσαν στο CNN ότι δεν έχουν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες εναντίον του Σταλόνε ή του σκηνοθέτη. Το προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού έλαβε γνώση των κατηγοριών από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Ο Craig Zisk, ο σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός του «Tulsa King», δήλωσε στο TMZ ότι «δεν ειπώθηκαν τέτοιες προσβολές».

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιγράφουν λεπτομερώς τους ισχυρισμούς φαίνεται να ξεκίνησαν από ομάδες στο Facebook, σχετικά με τις εμπειρίες των ηθοποιών στο πλατό της σειράς «Tulsa King».

