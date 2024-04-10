Η Paramount εξετάζει τους ισχυρισμούς ότι ο Sylvester Stallone φέρεται να χρησιμοποίησε υποτιμητικές εκφράσεις για τους ηθοποιούς στα γυρίσματα της ταινίας «Tulsa King», η οποία προβάλλεται στο Paramount+, σύμφωνα με το CNN.

Το στούντιο διερευνά ισχυρισμούς που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ο Σταλόνε κατηγορήθηκε από κάποιους ηθοποιούς που εργάζονταν ως κομπάρσοι στο πλατό της τηλεοπτικής σειράς. Οι χαρακτηρισμοί που φέρεται να χρησιμοποίησε ο ηθοποιός ήταν: «άσχημοι», «μπανιέρα με λίπος» και «χοντρός τύπος με μπαστούνι», σύμφωνα με το μέσο.

Paramount investigating claims Sylvester Stallone allegedly used disparaging language on 'Tulsa King' sethttps://t.co/YSWEBz7LaA — John (@PlasteredJohn) April 10, 2024

«Φέρε όμορφα νεαρά κορίτσια για να είναι γύρω μου», φέρεται να είπε ο Σταλόνε στον σκηνοθέτη του «Tulsa King». Και οι δύο πηγές της παραγωγής δήλωσαν στο CNN ότι δεν έχουν υποβληθεί επίσημες καταγγελίες εναντίον του Σταλόνε ή του σκηνοθέτη. Το προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού έλαβε γνώση των κατηγοριών από τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Craig Zisk, ο σκηνοθέτης και εκτελεστικός παραγωγός του «Tulsa King», δήλωσε στο TMZ ότι «δεν ειπώθηκαν τέτοιες προσβολές».

Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιγράφουν λεπτομερώς τους ισχυρισμούς φαίνεται να ξεκίνησαν από ομάδες στο Facebook, σχετικά με τις εμπειρίες των ηθοποιών στο πλατό της σειράς «Tulsa King».

Got this disturbing news from my Atlanta friend who’s background on Tulsa King this wk. Casting agent quit because she was so disgusted. My friend is feeling anxious about working now. @TheSlyStallone what do you have to say for yourself, sir? Beyond disappointed, I’m livid. pic.twitter.com/EYEuiaWtkf — Julie Benson (@TheJulieBenson) April 9, 2024

Πηγή: skai.gr

