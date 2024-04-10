Sandra Oh: Δεν θα επιστρέψει στο «Grey's Anatomy»

Η Καναδή πρωταγωνίστρια Σάντρα Ο είναι ευγνώμων για τους θαυμαστές του «Grey's Anatomy» που εξακολουθούν να ελπίζουν ότι ο ρόλος της ως Dr. Cristina Yang, θα επιστρέψει κάποια στιγμή στη σειρά. Ωστόσο, εκείνη απαντά αρνητικά.

Η διάσημη ηθοποιός βρέθηκε στην πρεμιέρα του θρίλερ «The Sympathizer» όπου πρωταγωνιστεί και η οποία πραγματοποιήθηκε στο Paramount του Λος Άντζελες. Σε ερώτηση του ET αν θα κάνει κάποια εμφάνιση στη σειρά εκείνη ανέφερε:

«Λατρεύω που με ρωτήσατε αυτό, επειδή η Cristina Yang είναι φυσικά, μέσα μου και αγαπητή στην καρδιά μου. [Αλλά] θα πω όχι σύντομα», είπε η σταρ.

Η σειρά-φαινόμενο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 20η σεζόν της, ενώ το ABC ανακοίνωσε ότι μόλις ανανεώθηκε για την 21η. Ωστόσο, η Σάντρα Ο, αισθάνεται ότι ολοκλήρωσε την ιστορία που έπρεπε να αφηγηθεί ο χαρακτήρας της.

«Ελπίζω ο κόσμος να καταλάβει ότι έκανα τη δουλειά μου, δηλαδή ότι ζωντάνεψα έναν χαρακτήρα που είχε μια ανάπτυξη σε 10 σεζόν και ότι ήταν αληθινή», συμπλήρωσε η πρωταγωνίστρια, η οποία ήταν μέλος του αρχικού καστ όταν η σειρά έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο του 2005. «Ήταν έτοιμη να προχωρήσει, και το ίδιο έκανα κι εγώ».

Αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στην νέα κατασκοπική σειρά του HBO «The Sympathizer», μαζί με τον Hoa Xuande και τον Robert Downey J.

Είναι βασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο με Pulitzer μυθιστόρημα του Viet Thanh Nguyen και περιστρέφεται γύρω από μια κατασκοπική ιστορία που λαμβάνει χώρα στις τελευταίες μέρες του πολέμου του Βιετνάμ.

«Είναι τόσο ικανός και τόσο χαλαρός που είναι υπέροχο να τον παρακολουθείς», δήλωσε για τον συμπρωταγωνιστή της Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Το «The Sympathizer» θα κάνει πρεμιέρα στις 14 Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

