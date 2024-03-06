Ο Βασίλης και η Βάσια κατάφεραν να σπάσουν το σερί νικών των προηγούμενων αντιπάλων και μπαίνουν στην κουζίνα με τον Μάρκο για δεύτερη φορά. Σήμερα, θα αναμετρηθούν με δύο φίλες, τη Μάιρα και την Τζωρτζίνα.

Ο Βασίλης, όχι μόνο δυσκολεύεται να κάνει πρόταση γάμου στη Βάσια, αλλά τα βρίσκει σκούρα και με τη σημερινή συνταγή, «σουτζουκάκια με ρύζι». Αποσυντονίζεται εντελώς, ξεχνάει υλικά και το τελικό αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τη Βάσια.

Η Τζωρτζίνα εργάζεται σε μπαρ ενώ η Μάιρα στο χώρο της αισθητικής. Η μεταξύ τους σχέση είναι απολαυστική, η σχέση τους όμως με την κουζίνα δεν είναι και η ιδανική. Η συνταγή της Μάιρας είναι «πρασόρυζο κοκκινιστό», και η Τζωρτζίνα ξεκινά να μαγειρεύει, αλλά τα πράγματα πηγαίνουν όλα λάθος και το πιάτο είναι απογοητευτικό.

Ο Έκτορας έχει δύσκολο έργο, καθώς και οι δύο συνταγές έχουν πολλές αστοχίες. Θα κερδίσει αυτό που έχει τις λιγότερες!

