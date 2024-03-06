Με ένα αστείο αλλά και νοσταλγικό αφιέρωμα, η Φίνος Φίλμς τιμά σήμερα τη «διαχρονική γοητεία του γυναικείου φορέματος, ένα ρούχο που όσα χρόνια και αν περάσουν θα κλέβει πάντα τις εντυπώσεις», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φορέματος.

Στο βίντεο βλέπουμε σκηνές από τις ταινίες «Οι Κληρονόμοι», «Η Νύφη το’Σκασε», «Το Δόλωμα», «Ο Θόδωρος και το Δίκανο», «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός», «Ένα Έξυπνο Έξυπνο Μούτρο», «Η Παριζιάνα», «Κορίτσια για Φίλημα», «Η Βίλλα των Οργίων», «Το Κλωτσοσκούφι», «Μερικοί το Προτιμούν Κρύο» και «Δεσποινίς Διευθυντής».

Στο κλιπ συμπεριλήφθηκαν σκηνές με όμορφα φορέματα, μεταξύ άλλων, της Τζένης Καρέζη και την Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά και αστείες σκηνές όπως το αλησμόνητο «Σούζι τρως» της «ράφτρας» Ρένας Βλαχοπούλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.