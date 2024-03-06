Timothée Chalamet: Θα ήθελε τον Austin Butler ως Έλβις στην ταινία για τον Bob Dylan

Ο Τίμοθι Σαλαμέ είπε ότι θα του άρεσε η εκδοχή του Έλβις Πρίσλεϊ του Όστιν Μπάτλερ να εμφανιστεί στην επερχόμενη βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν.

Οι δύο ηθοποιοί, που συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Dune: Part Two», η οποία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε δηλώσεις τους στο nme μίλησαν για τους ρόλους που υποδύθηκαν ως είδωλα της αμερικανικής μουσικής και αναφέρθηκαν στην πιθανότητα να υπάρχει ένα κοινό σύμπαν μεταξύ των δύο ταινιών.

Timothée Chalamet wants Austin Butler's Elvis to cameo in his Bob Dylan biopic to create a “musical cinematic universe.”



(via NME) pic.twitter.com/t0QtEdfzro — Pewlur (@Pewlur) March 6, 2024

Αναφερόμενος στην προετοιμασία του για την ταινία «A Complete Unknown» στην οποία θα ενσαρκώσει τον Μπομπ Ντίλαν τόνισε ότι συνεχώς παίρνει συμβουλές από τον Μπάτλερ για το πώς να υποδυθεί μία θρυλική προσωπικότητα της μουσικής.

«Ανυπομονώ για αυτήν την ταινία» απάντησε ο Μπάτλερ. «Μακάρι να μπορούσα να είμαι στα γυρίσματα κάθε μέρα για να παρακολουθώ απλώς τη μαγεία να συμβαίνει» σημείωσε.

«Μακάρι να ήσουν στην ταινία » απάντησε ο Σαλαμέ. «Υπάρχει ένας χαρακτήρας του Έλβις στη βιογραφική ταινία για τον Τζόνι Κας, Walk The Line. Είναι πολύ σύντομος, είναι πολύ σύντομος, αλλά θα ήθελα να μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα μουσικό κινηματογραφικό σύμπαν» ανέφερε.

