Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου: Μαγειρική με κλειστά μάτια - Δείτε το trailer

Για να μαγειρέψουν οι παίκτες του «H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ» συλλέγουν υλικά, παίρνουν κουτάλες και κατσαρόλες και ανάβουν τα μάτια της κουζίνας. Τι συμβαίνει όμως, όταν τα «μάτια» της κουζίνας μένουν για πολύ ώρα… κλειστά; Εκεί, έρχεται ο Μάρκος για να βοηθήσει!

Δείτε το trailer:

Η Πάμαιρη και ο Χριστόφορος κατάφεραν με οργάνωση και σωστές κινήσεις να κερδίσουν τους αντιπάλους τους. Σήμερα, οι δυο φίλοι μπαίνουν στην κουζίνα με ακόμα περισσότερο κέφι και όρεξη για να φτιάξουν «rib eye με καλαμπόκι και πατάτες baby».

Απέναντί τους, θα βρεθεί ένα ερωτευμένο και νιόπαντρο ζευγάρι - η Νίκη και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης δεν έχει καλή σχέση με τη μαγειρική και η Νίκη προσπαθεί να του δώσει τις σωστές οδηγίες για να μαγειρέψει «καρμπονάρα με θαλασσινά».

Θα καταφέρουν τα δύο ζευγάρια να στήσουν τα πιάτα τους και να αποσπάσουν τα θετικά σχόλια του Έκτορα; Τι ζημιά έχουν κάνει οι σβηστές εστίες της κουζίνας;

