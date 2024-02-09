Με τον δικό της, μοναδικό τρόπο, η Finos Film για να τιμήσει την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, δημιούργησε ένα βίντεο με αστείες, αλλά αγαπημένες σκηνές από τον κινηματογράφο.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης περιλαμβάνει ξεκαρδιστικές σκηνές από τις ταινίες: «Ένα Κορίτσι για Δύο», «Τζένη Τζένη», «Μια Ιταλίδα απ’την Κυψέλη», «Λόλα», «Ο Ξυπόλητος Πρίγκηψ», «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο», «Οι Κληρονόμοι», «Είκοσι Γυναίκες και Εγώ», «Η Δίκη των Δικαστών», «Το Δόλωμα», «Το Λεβεντόπαιδο», «Το Ξύλο Βγήκε απ΄τον Παράδεισο», «Η Ρένα είναι Οφσάιντ», «Δεσποινίς Διευθυντής» και «Κάτι Κουρασμένα Παλικάρια».

Η Finos Film γράφει στην ανάρτησή της: «Η ελληνική γλώσσα έχει συνδεθεί με την παγκόσμια σκέψη σε όλα τα είδη λόγου, της τέχνης, του θεάτρου, της επιστήμης, της τεχνολογίας και μάλιστα με μοναδική διανοητική ένταση. Δεν αιχμαλωτίζεται και δεν πειθαρχείται. Είναι ευέλικτη και διαθέτει τόσο λεπτές αποχρώσεις νοημάτων που την κάνουν απλά.. μοναδική!

H 9η Φεβρουαρίου, ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, έχει καθιερωθεί από το 2017 ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας. Ο εορτασμός της επιδιώκει να αναδείξει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραμάτισε η ελληνική γλώσσα ανά τους αιώνες, όπως αυτός αποδεικνύεται από την ιστορικότητα και τη διαχρονικότητα της».

Πηγή: skai.gr

