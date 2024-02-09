Tα θρυλικά άλμπουμ «Fantastic» και «Make It Big» των WHAM! πρόκειται να επανακυκλοφορήσουν μετά από 30 χρόνια, σύμφωνα με την Sony Music. Θα είναι διαθέσιμα από τις 22 Μαρτίου σε ειδική έκδοση έγχρωμου και μαύρου βινυλίου.

Σημειώνεται ότι το πρώτο τους άλμπουμ «Fantastic» που κυκλοφόρησε το 1983 με επιτυχίες όπως τα «Bad Boys» και το «Club Tropicana», πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έφτασε στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το επόμενο άλμπουμ τους «Make It Big», το οποίο φέτος κλείνει τα 40 του χρόνια, μαζί με τα εμβληματικά «Wake Me Up Before You Go-Go», «Careless Whispers, «Everything She Wants» και «Freedom» έφτασε στην κορυφή τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Είναι μια θαυμάσια απόδειξη της διαχρονικότητας των τραγουδιών των WHAM! τόσο από τους θαυμαστές μας όσο και από τους νέους που επιθυμούν να αποκτήσουν τη μουσική στην αυθεντική της μορφή», ανέφερε σε δήλωσή του ο Άντριου Ρίτζλεϊ.

Η νέα κυκλοφορία ακολουθεί μια εξαιρετική χρονιά για το θρυλικό συγκρότημα, αφού κυκλοφόρησε μία ειδική έκδοση από την Sony Music με τίτλο «The Singles» και ακολούθησε το ντοκιμαντέρ-αφιέρωμα στο Netflix. Επίσης μετά από 39 χρόνια από την κυκλοφορία του, το «Last Christmas» έγινε για πρώτη φορά το Νο. 1 των χριστουγεννιάτικων charts της Βρετανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

