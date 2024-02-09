Christopher Nolan: Βλέπω τις ταινίες «Fast & Furious» συνέχεια

Ο Κρίστοφερ Νόλαν λατρεύει τις ταινίες «Fast & Furious». Καλεσμένος στο «The Late Show with Stephen Colbert», ο διάσημος σκηνοθέτης, έμεινε έκπληκτος όταν έμαθε ότι ο οικοδεσπότης της εκπομπής Στίβεν Κόλμπερτ δεν μοιράζεται τον ίδιο ενθουσιασμό με εκείνον για το franchise.

«Δεν έχω καμία ενοχή που είμαι θαυμαστής του "Fast & Furious", είπε ο Νόλαν στον Κόλμπερτ όταν του αποκάλυψε ότι δεν έχει δει καμία ταινία από το 2001 που ξεκίνησε η σειρά.

«Δεν έχεις δει ποτέ κανένα από αυτά; Βλέπω συνέχεια αυτές τις ταινίες. Τις λατρεύω. Μένω έκπληκτος που δεν έχεις δει καμία από αυτές. Μόνο οι πιο πρόσφατες είναι που έχουν συγκεκριμένη πλοκή και μυθολογία. Θα σου έλεγα να ξεκινούσες από το «Tokyo Drift» και μετά, γιατί είναι σαν αυτοτελείς», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι το «Fast & Furious» είναι μία από τις πιο αγαπημένες σειρές ταινιών με εισπράξεις πάνω από 7 δισ. δολάρια. Το καστ του franchise περιλαμβάνει αστέρια όπως ο Βιν Ντίζελ, ο αείμνηστος Πολ Γουόκερ, η Μισέλ Ροντρίγκες και ο Τζέισον Στέιθαμ, σύμφωνα με το «People».

