Ένα ακόμη μεσημέρι βρίσκει τους παίκτες στην κουζίνα της Μαμάς να τα δίνουν όλα για να ετοιμάσουν νόστιμα πιάτα και να κερδίσουν τη θετική κριτική του Έκτορα αλλά και τα 1.000 ευρώ του επεισοδίου. Στο σημερινό επεισόδιο, η Βασιλική και ο Αντώνης, μετά από δύο επιτυχημένες παρουσίες, μαγειρεύουν απέναντι στους κολλητούς φίλους, Αναστάση και Μιχάλη.

Δείτε το τρείλερ:

Η Βασιλική και ο Αντώνης έχουν ήδη δύο νίκες στο ενεργητικό τους και σήμερα σκοπεύουν να τις κάνουν τρεις. Η Βασιλική δίνει οδηγίες στον Αντώνη για να μαγειρέψει «σπάνια ribeye αροζέ με σπαράγγια και πουρέ καρότου», ένα απαιτητικό πιάτο καθώς έχει πολλές παρασκευές ταυτόχρονα. Θα τα καταφέρουν ή η μαγειρική τους περιπέτεια θα τελειώσει εδώ;

Τα δύο αγόρια είναι φοιτητές και το μεγάλο ταλέντο του Μιχάλη είναι να μιμείται φωνές άλλων και κυρίως του… Έκτορα Μποτρίνι. Αφού αποδείξει το ταλέντο του στον Μάρκο και το κοινό, καθοδηγεί τον Αναστάση για να ετοιμάσει μία συνταγή με το πρωτότυπο όνομα «white hell». Η ταχύτητα είναι άγνωστη λέξη για τον Αναστάση και ο Μιχάλης αγχώνεται. Θα προλάβουν να μαγειρέψουν εντός χρόνου ή όλη η προσπάθεια θα πέσει στο κενό;

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

#MyMomCooksBetterGR

www.instagram.com/mymomcooksgr/



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.