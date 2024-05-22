The Philanthropist, από τους Dirty Granny Tales στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Οι Dirty Granny Tales επιστρέφουν μετά από 5 χρόνια με την καινούρια τους παράσταση «The Philanthropist». Σε μια ιδανική κοινωνία όπου η ζωή κυλάει αρμονικά, η εισβολή ενός τέρατος θα ταράξει τις ισορροπίες και θα σπείρει τον τρόμο. Ο φιλάνθρωπος («The Philanthropist») θα εμφανιστεί την κατάλληλη χρονική στιγμή ως σωτήρας για να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή και να επαναφέρει την ηρεμία στην πόλη. Στην πορεία της ιστορίας θα φανεί πόσο η δράση αυτού του χαρακτήρα θα επηρεάσει την κατάσταση. Πόσοι θα τον δεχτούν ως σωτήρα και πόσοι θα τον αμφισβητήσουν. Σε αυτή την παράσταση οι μουσικοί δεν θα έχουν ρόλο αφηγητή όπως τους έχουμε συνηθίσει στο παρελθόν. Είναι οι βασικοί χαρακτήρες της ιστορίας.

Σκηνοθεσία: Σταύρος Μητρόπουλος. Παίζουν: Χριστίνα Συριοπούλου, Μιχάλης Κασβίκης, Γίωργος Σμακ, Διονύσης Ανδριόπουλους, Στάυρος Μητρόπουλος.

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 | Τετάρτη 22 Μαΐου στις 21:00

Εισιτήρια: Προπώληση: 14€, ταμείο: 18€. Προπώληση: ticketservices.gr

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Αθήνα

Οι Mathame φέρνουν το θεαματικό show τους στο Θέατρο Λυκαβηττού

Οι παγκόσμιοι superstars Mathame, έρχονται στην Αθήνα με ένα θεαματικό AV show που θα κάνει αυτή τη μέρα αξέχαστη. Ένα ταξίδι ήχου και εικόνας έρχεται κοντά σας στις 22 Μαΐου 2024 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού. Ο σκοτεινός και ταυτόχρονα ρομαντικός παλμός των Mathame έχει γοητεύσει τους ακροατές τους σε όλο τον κόσμο, μεταφέροντας τους σε αιθέρια πεδία με κομμάτια, όπως τα «Skywalking» και το «Nothing Around Us». Θεωρούνται, αυτήν τη στιγμή, ένα από τα πιο περιζήτητα και αναγνωρισμένα acts της παγκόσμιας χορευτικής μουσικής. Οι παραγωγές τους δημιουργούν ατμόσφαιρες που ξεκινούν ένα μοναδικό αισθητηριακό ταξίδι.

Τετάρτη 22 Μαίου 2024, 18:30

Εισιτήρια: Από 19€. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λόφος Λυκαβηττού 114 71, Αθήνα

«Ένας κήπος στα όνειρά μου»: Έκθεση της Κατερίνας Καλούδη στο Electra Art Space

Η Γκαλερί Σκουφά παρουσιάζει στο Electra Art Space, την ατομική έκθεση της Κατερίνας Καλούδη με τίτλο «Ένας κήπος στα όνειρά μου». Η έκθεση εγκαινιάζεται την Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 στις 19:30 – 21:30 και θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2024. Όπως αναφέρει και η ίδια η καλλιτέχνης : «Πέρασα μέσα από τον φωτογραφικό φακό μου σε έναν κόσμο όπου τα χρώματα χορεύουν και οι μορφές ψιθυρίζουν μυστικά ευαίσθητης ομορφιάς. “Ένας κήπος στα όνειρά μου” είναι μια σειρά έργων που σας προσκαλεί να περιπλανηθείτε ανάμεσα στις μαγικές δημιουργίες της φύσης — τα λουλούδια».

Εγκαίνια: Τετάρτη 22 Μαΐου 2024, 19:30 – 21:30

Διάρκεια έκθεσης: 22 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2024

Electra Art Space by Skoufa Gallery , Μητροπόλεως 15, Αθήνα. Τηλ. 211 1133007

