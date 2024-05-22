Της Διονυσίας Ζαπατίνα

Ήταν στα τέλη Μαρτίου που το κυπριακό site ilovestyle αποκάλυψε πως ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Σιμώνη Χριστοδούλου αναδεικνύοντας ένα μονόπετρο που ήταν ορατό στο χέρι της.

Μόλις λίγες ημέρες αργότερα ο ίδιος ο παραγωγός, σκηνοθέτης και ηθοποιός επιβεβαίωσε τις φήμες στα τηλεοπτικά πλατό της εκπομπής του Κώστα Τσουρού.

«Περίμενα να με ρωτήσεις κάτι. Αυτή την περίοδο με πλησίασαν πολύ συνάδελφοί σου και δεν θέλησα να μιλήσω. Δεν περίμενα να μείνει κρυφό, αλλά επειδή δεν είναι κάτι που έλεγξα εγώ για να ειπωθεί, δεν θα μιλήσω κιόλας», του είπε αρχικά ο Ανδρέας Γεωργίου και συνέχισε:

«Θα σου πω ότι παντρεύομαι φέτος, είναι κάτι που ήρθε από μόνο του και χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι πολύ χαρούμενος και θα μείνω μέχρι εκεί. Το επιβεβαιώνω, δεν θέλω να κρυβόμαστε μεταξύ μας, ήθελα λίγο να το προστατέψω όσο μπορούσα. Δεν θέλω να είναι σόου ο γάμος μου».

Το ζευγάρι μετράει πια σχεδόν 8 χρόνια γνωριμίας, αφού συναντήθηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Τατουάζ», όπου η Σιμώνη εργάστηκε ως make up artist και γρήγορα έγιναν ζευγάρι συνεχίζοντας να συνεργάζονται και επαγγελματικά παρά το γεγονός ότι αυτά τα χρόνια η σχέση τους έχει περάσει και κρίση και ένα διάστημα χωρισμού, την περίοδο της καραντίνας.

Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Μετά την επανασύνδεση όλα κύλησαν αβίαστα και σύμφωνα με ότι έχει γίνει γνωστό, η πρόταση γάμου έγινε τα περασμένα Χριστούγεννα παρουσία της οικογένειας του Ανδρέα Γεωργίου στην Κύπρο. Και μάλλον έτσι έχουν τα πράγματα αφού η Σιμώνη Χριστοδούλου μας ευχήθηκε καλή χρονιά με το εντυπωσιακό μονόπετρο στο χέρι της ενώ λίγες ημέρες αργότερα «έβγαζε μάτι» στις φωτογραφίες από το ταξίδι της στη Ρώμη.

Με την γνωστοποίηση του επικείμενου γάμου τους και οι δύο έγιναν και πιο εξωστρεφείς σε ότι αφορά τη δημοσιοποίηση κοινών τους στιγμών.

Πλέον, όχι συχνά, αλλά το κάνουν και οι δύο δημοσιεύουν στιγμιότυπα από την κοινή τους ζωή. Όπως το παθιασμένο φιλί που αντάλλαξαν σε ένα παγκάκι σε ταξίδι τους στη Θεσσαλονίκη.

Ενώ στα γενέθλια του Ανδρέα στις 18 Απριλίου η Σιμώνη του ευχήθηκε «Χρόνια πολλά αγάπη μου» με μια κοινή τους φωτογραφία αγκαλιά.

Και πλέον μαθεύτηκε και η ημερομηνία του επικείμενου γάμου τους. Σύμφωνα με την εκπομπή «Fay’s Time», ο γάμος του Αντρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου θα γίνει την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου στην Αγία Νάπα.

Όπως είναι ήδη γνωστό, κουμπάροι θα είναι ο Κούλλης Νικολάου και η Βάνα Δημητρίου.





Πηγή: skai.gr

