Με διαφορετικό τρόπο ξεκίνησε το τελευταίο επεισόδιο του Survivor με τους Μπλε να... την κάνουν στον Φάνη τρομάζοντάς τον με μία κατσαρίδα.

Πριν την έναρξη της Μονομαχίας οι Μπλε τοποθετήθηκαν αναφορικά με την τελευταία υποψηφιότητα έως τότε, εκείνη του Χριστόφορου από τους Κόκκινους.

Ακολούθησε μία μεγάλη «μάχη για την κατάκτηση της τρίτης ασυλίας εκεί όπου είδαμε μέχρι και πόντο που κρίθηκε στο instant replay.

Με τους Κόκκινους ωστόσο να παίρνουν «εκδίκηση» για τη χθεσινή ημέρα, κατακτώντας το τοτέμ της ασυλίας.

Οι Τούρκοι παίκτες στη συνέχεια πήραν τη «σκυτάλη» με τον Γιουνούς Εμρε αρχικά να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του για την δυνατότητα προβολής της αγωνιστικότητας των Τούρκων παικτών στο ελληνικό κοινό.

Ενώ «highlight» των δηλώσεων των Τούρκων παικτών αποτελούν οι δηλώσεις της Νεφισέ η οποία έκανε... ειδική αναφορά στον Φάνη, με την ίδια να ελπίζει ο παίκτης των Μπλε να κατακήσει και το τρόπαιο του ελληνικού Survivor.

Στη συνέχεια και το συμβούλιο του νησιού οι παίκτες και των δύο ομάδων σχολίασαν τα όσα συνέβησαν στο στίβο μάχης, με τον Φάνη να παίρνει θέση για τα όσα ακούστηκαν από την πλευρά των Κόκκινων.

Ο Ντάνιελ αναδείχθηκε ως ο τρίτος υποψήφιος μετά την ψηφοφορία της Μπλε ομάδας, συγκεντρώνοντας 3 ψήφους.

