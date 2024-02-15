Μετά από ενάμιση μήνα παραμονής στον Άγιο Δομίνικο έφτασε η ώρα για το πρώτο αγώνισμα επικοινωνίας. Ήδη από το άκουσμα του επάθλου η ατμόσφαιρα φορτίστηκε αρκετά και πολλοί ήταν εκείνοι που έσπασαν σκεπτόμενοι τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Και στη διάρκεια του αγώνα, τα νεύρα ήταν αρκετά τεταμένα. Μετά από μια ήττα της η Ασημίνα ξέσπασε σε φωνές προς τους συμπαίκτες της. Ο Αλέξης Παππάς, βλέποντας τον κίνδυνο να συμπαρασύρει και την υπόλοιπη ομάδα, την έβαλε στη θέση της μιλώντας της με πολύ αυστηρό ύφος.

Τελικά όλα πήγαν καλά για τους Κόκκινους και η ομάδα επέστρεψε στις νίκες, στο πιο σημαντικό έπαθλο.

Στο δωμάτιο επικοινωνίας ακολούθησαν πολύ έντονες στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου για τους νικητές. Η Μαρία Αντωνά ήταν από εκείνους που δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Το μήνυμα και το δώρο που της έστειλε ο Άρης Σοϊλέδης την έκαναν να "σπάσει".

Η σχέση της Ασημίνας με τον Χρήστο Δάντη είναι γνωστή. Το ίδιο γνωστή και δεδομένη είναι και η ευκολία της στο να συγκινείται και να βάζει τα κλάματα. Ακούγοντας το μήνυμα του αγαπημένου της, και ιδίως τη στιγμή που ακούστηκε και το σκυλάκι τους, η παίκτρια πλάνταξε.

Το ίδιο συγκινημένος, αν και λιγότερο εκδηλωτικός και ο Σάββας Γκέντσογλου. Ο παίκτης έλαβε μήνυμα από τον γιο που έχει με την Αγγελική Ηλιάδη, τον Βασίλη.

Εντελώς "αλλού", και σαν να πρόκειται για άλλη περίσταση ήταν το μήνυμα και το δώρο που έστειλε ο Στέλιος Χανταμπάκης στην Όλγα Πηλιάκη. Ο πρώην παίκτης, γνωστός για το χιούμορ του, επέλεξε να κάνει γνωστές κάποιες ιδιαίτερες πτυχές της σχέσης τους. Στο κουτί του δώρου υπήρχε μια στολή σέξυ νοσοκόμας, ενώ στο μήνυμα ανέφερε πως χρειάζεται... ιατρική βοήθεια!

