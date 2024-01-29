Λογαριασμός
Survivor 2024: Μαχητές: «Η Ασημίνα γελούσε μετά την αποχώρηση της Κρίστη»

Οι Μπλε υποστήριξαν ότι τα δάκρυα της παίκτριας δεν ήταν και τόσο αληθινά, καθώς αμέσως μετά την είδαν να γελά

Survivor

Όλοι είδαμε στην τελευταία μονομαχία αποχώρησης όπου έχασε και αποχώρησε η Κρίστη, την συμπαίκτρια και φίλη της, Ασημίνα, να ξεσπά σε κλάματα μετά την αποχώρηση.

Ωστόσο στο τελευταίο επεισόδιο οι Μπλε έδωσαν μια διαφορετική διάσταση για το συμβάν. Η ομάδα υποστήριξε ότι τα δάκρυα της παίκτριας δεν ήταν και τόσο αληθινά, καθώς αμέσως μετά την είδαν να γελά.

Πηγή: skai.gr

