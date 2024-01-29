Όλοι είδαμε στην τελευταία μονομαχία αποχώρησης όπου έχασε και αποχώρησε η Κρίστη, την συμπαίκτρια και φίλη της, Ασημίνα, να ξεσπά σε κλάματα μετά την αποχώρηση.

<br>

Ωστόσο στο τελευταίο επεισόδιο οι Μπλε έδωσαν μια διαφορετική διάσταση για το συμβάν. Η ομάδα υποστήριξε ότι τα δάκρυα της παίκτριας δεν ήταν και τόσο αληθινά, καθώς αμέσως μετά την είδαν να γελά.

Πηγή: skai.gr

