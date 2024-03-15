Το δίδυμο της επιτυχίας, η Εβελίνα και η Αλεξάνδρα, έχουν ήδη κερδίσει 3.000 ευρώ και έρχονται για τέταρτη φορά στην κουζίνα της Μαμάς. Στο σημερινό επεισόδιο, αντιμετωπίζουν δύο κολλητούς που ξέρουν τα πάντα για τη μουσική – τον Κώστα και τον Βαγγέλη που δουλεύουν ως DJ’s. Τι γίνεται όμως με τις μαγειρικές τους ικανότητες;

Ο Μάρκος δεν σταματά να πειράζει τα κορίτσια και παροτρύνει την Εβελίνα να αναδείξει το ταλέντο της στο τραγούδι. Εκείνη βγάζει από την «τσέπη» της το μικρόφωνο και ξεκινά, αλλά παρά την προσπάθειά της, τα πράγματα δεν πήγαν πολύ καλά... Η Αλεξάνδρα ξεκινά να της δίνει οδηγίες για τα «κεφτεδάκια της μαμάς Στέλλας με πουρέ πατάτας», όμως η συνεργασία μεταξύ τους πηγαίνει όπως… και το τραγούδι της Εβελίνας!

Τα αγόρια απέναντί τους γνωρίστηκαν στη δουλειά και έγιναν αμέσως φίλοι. Όπως λένε οι ίδιοι, ταίριαξαν λόγω μουσικής αλλά και σωστής συνεννόησης, κάτι που πιστεύουν πως θα βγει και στη διάρκεια της μαγειρικής. Αφού εξηγήσουν στον Μάρκο πως κάνουν επιλογή τραγουδιών αλλά και τις δυσκολίες της δουλειάς, ο Κώστας μπαίνει στην κουζίνα και ο Βαγγέλης τον καθοδηγεί για να μαγειρέψει «σπανακόρυζο με λουκάνικα χωριάτικα». Ti έχει να πει ο Έκτορας για το πιάτο τους;

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

