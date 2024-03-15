Η Cardi B κυκλοφόρησε την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024, το νέο της video clip για το τραγούδι «Enough (Miami)».

Η 31χρονη ράπερ -το πλήρες όνομα Belcalis Marlenis Cephus- εμφανίζεται, σχεδόν, γυμνή στο συγκεκριμένο κλιπ, το οποίο, ωστόσο, δεν φαίνεται να «αναστατώνει» τους θαυμαστές της. Είναι συνηθισμένοι… Ένα τραγούδι που βρίθει από βωμολοχίες και σεξουαλικά υπονοούμενα.

Η Cardi B συνεχίζει να εργάζεται πάνω στο πολυαναμενόμενο δεύτερο στούντιο άλμπουμ της. Η ίδια αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει τελικά φέτος, σύμφωνα με το «Rolling Stone».

Αυτό θα είναι το πρώτο της νέο στούντιο άλμπουμ μετά το ντεμπούτο της, «Invasion Of Privacy» (2018), που την εδραίωσε ως μεγάλη σταρ της χιπ-χοπ, και περιλαμβάνει singles όπως τα «Bodak Yellow», «Bartier Cardi Be Careful», «I Like It» και «Ring».

Πηγή: skai.gr

