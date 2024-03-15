Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Cardi B: Επιδεικνύει περήφανα τα πλούσια προσόντα της στο νέο της video clip «Enough (Miami)»

Ένα τραγούδι που βρίθει από βωμολοχίες και σεξουαλικά υπονοούμενα

Cardi B

Η Cardi B κυκλοφόρησε την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024, το νέο της video clip για το τραγούδι «Enough (Miami)»

Η 31χρονη ράπερ -το πλήρες όνομα Belcalis Marlenis Cephus- εμφανίζεται, σχεδόν, γυμνή στο συγκεκριμένο κλιπ, το οποίο, ωστόσο, δεν φαίνεται να «αναστατώνει» τους θαυμαστές της. Είναι συνηθισμένοι… Ένα τραγούδι που βρίθει από βωμολοχίες και σεξουαλικά υπονοούμενα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Η Cardi B συνεχίζει να εργάζεται πάνω στο πολυαναμενόμενο δεύτερο στούντιο άλμπουμ της. Η ίδια αποκάλυψε ότι θα κυκλοφορήσει τελικά φέτος, σύμφωνα με το «Rolling Stone».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Αυτό θα είναι το πρώτο της νέο στούντιο άλμπουμ μετά το ντεμπούτο της, «Invasion Of Privacy» (2018), που την εδραίωσε ως μεγάλη σταρ της χιπ-χοπ, και περιλαμβάνει singles όπως τα «Bodak Yellow», «Bartier Cardi Be Careful», «I Like It» και «Ring».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τραγούδι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark