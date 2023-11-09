I’ m a Celebrity get me out of here: Η πλημμύρα, ο Ογκουνσότο και το «πέναλτι» στην Αγγελική

Νέα προσθήκη στον Άγιο Δομίνικο. Οι Celebrities, φτάνοντας στον χώρο του αγωνίσματος για το καλό camp είδαν κυριολεκτικά να προσγειώνεται μπροστά τους ο νέος παίκτης της πράσινης ομάδας, που δεν είναι άλλος από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή Πάτρικ Ογκουνσότο.

Για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα η ομάδα που κερδίζει το καλό camp είναι η Κίτρινη, καθώς στην τελική αναμέτρηση ο Γιώργος Χειμωνέτος νίκησε τον Μπο.

Η άφιξη του Πάτρικ δεν ήταν η μόνη έκπληξη. Όταν οι παίκτες επέστρεψαν στις καλύβες τους είδαν τα πράγματά τους να επιπλέουν, καθώς το ποτάμι πλημμύρισε δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Ο πρώην ποδοσφαιριστής όπως ήταν φυσικό θεωρήθηκε λίγο γκαντέμης.

Η διαβίωση στη ζούγκλα μπορεί να γίνει πολύ βαρετή. Για να ανάψουν λίγο τα αίματα ανατέθηκε μια πολύ ιδιαίτερη αποστολή στην Αγγελική Ηλιάδη. Η τραγουδίστρια έπρεπε με τη βοήθεια συσκευής που παράγει ήχους, να πείσει τους συμπαίκτες της ότι αντιμετωπίζει κάποιο εντερικό πρόβλημα. Με τη βοήθεια του Τάσου Ξιαρχό τα πήγαν πολύ καλά, και εξασφάλισαν για όλους από μερικά κομμάτια πίτσα.

