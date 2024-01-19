Ο Αμερικανός ηθοποιός, Ρομπ Λόου, καλεσμένος στο τηλεοπτικό σόου «Jimmy Kimmel Live!» αποκάλυψε ότι έστειλε κατά λάθος ένα συγχαρητήριο μήνυμα στον Μπράντλεϊ Κούπερ αντί στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, με αφορμή τη Χρυσή Σφαίρα που απέσπασε για την ερμηνεία του ως Λούις Στράους στην ταινία «Oppenheimer».

Σημειώνεται ότι ο Κούπερ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε δραματική ταινία με το «Μaestro», τη δεύτερη σκηνοθετική του δουλειά, έχασε από τον συμπρωταγωνιστή του Ντάουνι Τζούνιορ, Κίλιαν Μέρφι και το «Oppenheimer».

Rob Lowe Mistakenly Texted Bradley Cooper About Winning a Golden Globe Instead of Robert Downey Jr; Cooper Lost the Award: 'Oh S---!' https://t.co/cXhkQ0HJHR — Variety (@Variety) January 19, 2024

«Ο Ντάουνι κάνει αυτή την καταπληκτική ευχαριστήρια ομιλία στις Χρυσές Σφαίρες και είμαι τόσο ενθουσιασμένος γι' αυτόν, που του στέλνω μήνυμα: «Χαίρομαι τόσο πολύ που κέρδισες. Αυτός είναι ο πιο όμορφος ευχαριστήριος λόγος που έχω ακούσει εδώ και πολύ καιρό. Αγόρι μου, το αξίζεις», ανέφερε ο ηθοποιός. «Το έστειλα και συνειδητοποίησα ότι μόλις το είχα στείλει στον Μπράντλεϊ Κούπερ» σημείωσε.

Ο διάσημος πρωταγωνιστής προσπάθησε να διορθώσει το λάθος του στέλνοντας στον Κούπερ ένα δεύτερο μήνυμα.

«Είπα, «πρέπει να το διορθώσω» και γράφω: «Όχι, το εννοούσα για τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ», αλλά αυτό ήταν ακόμα χειρότερο! Έκανα τον άνθρωπο να νιώσει χειρότερα!» είπε γελώντας ο Λόου. «Τρομερό. Είχα καταχωρήσει λάθος τους αριθμούς στις επαφές» πρόσθεσε.

Όταν ο Τζίμι Κίμελ τον ρώτησε αν τελικά κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Ντάουνι Τζούνιορ ανέφερε:

«Όχι! Έστειλα κατά λάθος άλλο ένα στον Μπράντλεϊ. Πάλι!» προσθέτοντας ότι έλαβε μήνυμα από τον Κούπερ το οποίο έγραφε: «Δεν πειράζει, μου αρέσει να ζω έστω και μέσα από τέτοια λάθη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.