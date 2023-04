Rob Lowe: Το μυστικό για έναν ευτυχισμένο γάμο είναι η συγχώρεση

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 22 Ιουλίου του 1991 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά

Ο Ρομπ Λόου μιλώντας στο τελευταίο επεισόδιο του podcast «Table for Two with Bruce Bozzi» του iHeartRadio μίλησε μεταξύ άλλων για τα μυστικά του επιτυχημένου γάμου του με την σύζυγό του, Σέριλ Μπέρκοφ.

«Ο γάμος είναι δύσκολος παντού, δεν είναι μόνο στο Χόλιγουντ - παντού», είπε στον οικοδεσπότη Μπρους Μπότσι. «Η Σέριλ ήταν και είναι η καλύτερη φίλη μου. Έτσι, αν παντρευτείς για οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτό τότε θα βρεθείς σε μειονεκτική θέση, γιατί η φιλία θα μείνει όταν τα υπόλοιπα πράγματα φύγουν».

Όπως αναφέρει το «People» το ζευγάρι γνωρίστηκε για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Bad Influence». Ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στις 22 Ιουλίου του 1991 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά.

«Ο κόσμος λέει ότι ο γάμος θέλει δουλειά. Δεν είμαι σίγουρος αν χρειάζεται δουλειά, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι συγχώρεση και να έχεις πραγματικά επίγνωση τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις», συνέχισε ο ηθοποιός ενώ παραδέχθηκε ότι «πρέπει να διατηρείς τη φλόγα και τη χημεία όπως κάνω εγώ με τη Σέριλ». Και αυτό έρχεται και φεύγει. Υπάρχουν στιγμές που λες, «Μπα». Και μετά υπάρχουν στιγμές που είσαι τρελός για κάποιον».

