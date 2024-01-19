Ο Μονομάχος αφήνει τα κέρδη του στην... τύχη - Δείτε το trailer

Ένα επεισόδιο γεμάτο αγωνία και συγκίνηση θα δούμε σήμερα με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Γιαλελή που βρίσκεται ένα βήμα πριν προστεθεί στη λίστα με τους νικητές.

Για να συμβεί αυτό, ο 27χρονος μηχανικός υπολογιστών πρέπει να χρησιμοποιήσει έξυπνα την τελευταία βοήθεια που έχει στη διάθεσή του και να εξοντώσει τους 6 εναπομείναντες αντιπάλους του. Ωστόσο, στην τελευταία και πιο κρίσιμη ερώτηση ο Γιάννης Γιαλελής αφήνεται στην τύχη. Πόσο θα τον ευνοήσει; Θα τον κάνει πλουσιότερο κατά 11.888 ευρώ;

Η Ηλέκτρα Παναγιωτοπούλου από τη θέση 12, είναι η επόμενη τυχερή που ανεβαίνει στην αρένα του Μονομάχου. Είναι 50 ετών, δικηγόρος και επέστρεψε πρόσφατα στην Ελλάδα καθώς ζούσε για 17 ολόκληρα χρόνια στο Λονδίνο. Με τα κέρδη, ονειρεύεται να πάει ένα ταξίδι στην Αμερική με τα παιδιά της.

