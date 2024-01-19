Coachella 2024: Doja Cat, Tyler the Creator, Lana Del Rey και οι No Doubt ξανά μαζί

Η Doja Cat, ο Tyler the Creator και η Lana Del Rey είναι οι κορυφαίοι καλλιτέχνες που θα ανεβούν στην κεντρική σκηνή του φετινού Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella Valley.

Το Φεστιβάλ που διοργανώθηκε πρώτη φορά το 1999 θα πραγματοποιηθεί δύο Σαββατοκύριακα του Απριλίου (12-14 και 19-21) στο Empire Polo Club, στο Ίντιο, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Οι λάτρεις της μουσικής θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στη σκηνή τους No Doubt ξανά μετά από δέκα χρόνια με τη Γκουέν Στέφανι.

Το συγκρότημα που έδωσε τελευταία φορά συναυλία το 2015 ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ με βίντεο στο X που δείχνει τα μέλη του να επανενώνονται και να συζητούν και το «Just A Girl» να ακούγεται στο παρασκήνιο.

Στη σύνθεση του Φεστιβάλ είναι επίσης οι Blur, Deftones, Sublime, Bleachers, Grimes, Jon Batiste, J Balvin, Skepta, Lil Uzi Vert, Lil Yachty, Raye, Flo, The Last Dinner Party.

Οι διοργανωτές του 23ου Φεστιβάλ Coachella ελπίζουν σε μια πιο ομαλή εμπειρία με τα κορυφαία ονόματα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, όταν ο Kanye West και ο Frank Ocean αποχώρησαν και οι δύο την τελευταία στιγμή. Το 2022, οι Weeknd και Swedish House Mafia αντικατέστησαν τον West και, πέρυσι, ο Ocean αποχώρησε το δεύτερου Σαββατοκύριακου επικαλούμενος τραυματισμό στον αστράγαλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

