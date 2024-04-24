Η Beyoncé και το άλμπουμ «Cowboy Carter» σε ντοκιμαντέρ

Καθώς το κάντρι άλμπουμ της Beyoncé «Cowboy Carter» συνεχίζει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις του Billboard 200, ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Call Me Country: Beyoncé & Nashville's Renaissance» θα κυκλοφορήσει από το Max στις 26 Απριλίου.

Σε παραγωγή του CNN FlashDocs, το ντοκιμαντέρ θα παρουσιάσει την επιρροή που έχουν στη σύγχρονη μουσική σκηνή της κάντρι, κορυφαία ονόματα όπως η Beyoncé και ο Lil Nas X και πώς η παρουσία τους συνδέεται με την ιστορία των μαύρων καλλιτεχνών στο Νάσβιλ, αναφέρει το Billboard.

Το «Call Me Country» θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τους T.J. και John Osborne, Rhiannon Giddens, Rissi Palmer, Aaron Vance και Denitia καθώς και αναλύσεις από ειδικούς της κάντρι μουσικής, όπως των Touré, Kyle Coroneos και των συν-διευθυντών του «Black Opry» Holly G. και Tanner D.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.