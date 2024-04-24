Ο Γιώργος Λάνθιμος κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο, με τίτλο «Dear God, Parthenon is still broken», που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της βραβευμένης τελευταίας ταινίας του σκηνοθέτη, «Poor Things» στη Βουδαπέστη.

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Void, «το βιβλίο κατοικεί σε έναν ξεχωριστό κόσμο, αποσυνδεδεμένο από τον χρόνο και τον τόπο».

Οι φωτογραφίες παρασύρονται μεταξύ ασπρόμαυρου και έγχρωμου, δίνοντας την εντύπωση ενός ονείρου σε εγρήγορση μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, ενώ αποκαλύπτονται σταδιακά πολλαπλά στρώματα μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας.

Η ταινία διαδραματίστηκε σε διάφορες τοποθεσίες του τέλους του 19ου αιώνα, όπως το Λονδίνο, η Λισαβόνα, η Μασσαλία και ένα κρουαζιερόπλοιο – όλα όμως αναδημιουργήθηκαν στη Βουδαπέστη. Αυτές οι κατασκευασμένες πόλεις και οι εσωτερικοί χώροι αποτελούν και το σκηνικό για τις φωτογραφίες.

Ο Γιώργος Λάνθιμος έχει σκόπιμα διευρύνει το κάδρο για να δείξει τη λειτουργία της κατασκευής, κατασκευάζοντας μια νέα ιστορία μέσα στην ιστορία. Για να το αντικατοπτρίσει αυτό, η έκδοση έχει σχεδιαστεί με αναδιπλούμενα φύλλα για να αποκαλύψει αυτές τις κατασκευές μέσα στο καστ των χαρακτήρων – «ο αναγνώστης δηλαδή ανοίγει ένα βιβλίο μέσα σε ένα βιβλίο».

Σύμφωνα με τον εκδοτικο οίκο, η Emma Stone, που βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Bella Baxter, συμμετείχε ενεργά στη δημιουργική διαδικασία της δημιουργίας των εικόνων. Μετά τα γυρίσματα,εμφάνιζαν μαζί τα έγχρωμα αρνητικά 6×7 και τα ασπρόμαυρα φιλμ 4×5 σε φύλλα σε έναν αυτοσχέδιο σκοτεινό θάλαμο σε ένα μπάνιο. “Αυτή η αλχημική πράξη προσέφερε και στους δύο μια δημιουργική διέξοδο πέρα από το πεδίο και τους περιορισμούς της ταινίας” διαβάζουμε στην παρουσίαση του βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.