Netflix: Το Tearsmith, το πρώτο ιταλικό έργο στην κορυφή μη αγγλόφωνων ταινιών

Για πρώτη φορά ιταλική ταινία παραγωγής του Netflix φθάνει στο Νο. 1 στο παγκόσμιο chart κινηματογραφικών έργων της υπηρεσίας streaming στην κατηγορία των μη αγγλόφωνων.

Tο ρομαντικό δράμα για νεαρούς ενήλικες «Fabbricante di Lacrime» (The Tearsmith) είναι βασισμένο στο ομώνυμο ιταλικό μπεστ σέλερ της συγγραφέως με το ψευδώνυμο Έριν Ντουμ.

To «The Tearsmith» κυκλοφόρησε παγκοσμίως στο Netflix στις 4 Απριλίου και ανέβηκε γρήγορα στα παγκόσμια charts του γίγαντα του streaming.

Η ταινία σε σκηνοθεσία του Αλεσάντρο Τζενοβέζι, είναι η Νο. 1 μη αγγλόφωνη ταινία του Netflix εδώ και δύο εβδομάδες.

Η πλοκή διαδραματίζεται στις ΗΠΑ και ακολουθεί δύο εκ διαμέτρου διαφορετικά ορφανά παιδιά τη Νίκα και τον Ρίγκελ, τα οποία υιοθετούνται από την ίδια οικογένεια από το ορφανοτροφείο Sunnyside.

Στο καινούριο τους σπίτι, οι δύο νέοι ερωτεύονται, φυσικά, μέσα σε κάθε είδους σύγκρουση. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι πρωτοεμφανιζόμενοι, ο ράπερ Σιμόνε Μπαλντασερόνι και η Κατερίνα Φεριόλι.

Η ταινία «Tearsmith», σύμφωνα με στοιχεία του Variety, γυρίστηκε με έναν μέτριο προϋπολογισμό 6,5 εκατομμυρίων ευρώ (6,9 εκατομμύρια δολάρια). Είναι παραγωγή των Iginio Straffi και Alessandro Usai μέσω της ταινίας Colorado Film με έδρα τη Ρώμη, η οποία ανήκει στον όμιλο Straffi's Rainbow.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

