Η Άννα Βίσση τραγουδά με τον εγγονό της «Ψυχεδέλεια»

Στιγμές με τον εγγονό της μοιράστηκε η Άννα Βίσση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρίσκεται στην Αμερική, όπου ζει η κόρη της, Σοφία Καρβέλα, μαζί με τους γιους της.

Η Άννα Βίσση δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok βίντεο με τον εγγονό της.

Ξαπλωμένοι και οι δύο στο κρεβάτι, τραγουδούν στίχους από το τραγούδι «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση.

Γιαγιά και εγγονός χάρισαν στο κοινό ένα απολαυστικό ντουέτο.

