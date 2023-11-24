«Babygirl»: Tο νέο ερωτικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια την Νικόλ Κίντμαν

Στις 5 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του στούντιο A24 «Babygirl» που φέρει την υπογραφή της Ολλανδής σκηνοδέτιδας, ηθοποιού και σεναριογράφου Χαλίνα Ρέιν (Halina Reijn).

Πρόκειται για την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Ρέιν για την οποία έχει αναλάβει και το σενάριο μετά το «Bodies Bodies Bodies» το 2022.

Στο ερωτικό θρίλερ πρωταγωνιστούν η Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman) που υποδύεται μία επιτυχημένη διευθύνουσα σύμβουλο που ερωτεύεται τον 20χρονο ασκούμενό της τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Χάρις Ντίκινσον (Harris Dickinson).

Ο Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas), η Σόφι Γουάιλντ (Sophie Wilde) και ο Ζεν Ρενό (Jean Reno) συμπληρώνουν το πρωταγωνιστικό κάστ όπως επιβεβαίωσε το IndieWire.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

