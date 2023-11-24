Ο Μονομάχος: Ο Κωστής Θεοδοσίου κέρδισε από τη θέση του μονομάχου 22.419 ευρώ

Το απόλυτο τηλεπαιχνίδι γνώσεων του ΣΚΑΪ συνεχίζει να συνδυάζει επιτυχώς το τρίπτυχο: γνώσεις, διασκέδαση και κέρδη, γεγονός που επιβεβαιώνεται σε κάθε επεισόδιο!

Στην αρχή του σημερινού επεισοδίου, ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχθηκε στην αρένα του Μονομάχου τον Κωστή Θεοδοσίου που εμφανίστηκε αποφασισμένος να εξοντώσει με συνοπτικές διαδικασίες τους 100 αντιπάλους του και να φύγει ως νικητής! Έχοντας ήδη 5.200 ευρώ στον λογαριασμό του και με εφόδιο την... ταχύτητα που τον χαρακτηρίζει, χρειάστηκε να απαντήσει μόνο σε 9 ερωτήσεις για να εξοντώσει όλους τους αντιπάλους του και να πετύχει τον σκοπό του. Έτσι λοιπόν ο Κωστής κέρδισε 17.219 ευρώ, φτάνοντας συνολικά τις 22.419 ευρώ!

Μετά τον πανηγυρισμό του, ο Κωστής δήλωσε ενθουσιασμένος: «Να έρθετε όλοι! Είναι το πιο συναρπαστικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με τον κορυφαίο παρουσιαστή!». Αξίζει να σημειωθεί, πως ο Κωστής Θεοδοσίου κέρδισε το δεύτερο μεγαλύτερο ποσόν που έχει δοθεί μέχρι στιγμής στον Μονομάχο, μετά την Ιωάννα Παρούση (26.496 ευρώ)!

Είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε 100 αντιπάλους και να διεκδικήσετε έως 100.000 ευρώ;

Πηγή: skai.gr

